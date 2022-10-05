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Hull City Wigan maçı ne zaman, saat kaçta? Hull City Wigan maçı hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın takımında kötü gidişat!

05.10.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Wigan ile kozlarını paylaşacak. Doğu Yorkshire'daki Hull şehrinde bulunan KCOM Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Şota Arveladze ile yolların ayrılması sonrası Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör aday sayısı 4'e indi. Acun Ilıcalı yeni teknik direktörün bu maç sonrası ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti. Peki, Hull City Wigan maçı ne zaman, saat kaçta? Hull City Wigan maçı hangi kanalda?

Hull City Wigan maçı ne zaman, saat kaçta? Hull City Wigan maçı hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın takımında kötü gidişat!

Hull City ile Wigan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maç, KCOM Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Hull City Wigan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hull City Wigan maçı hakkında ilgili merak edilenler...

HULL CITY WİGAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City Wigan maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

Karşılaşma KCOM Stadyumu'nda oynanacak.

HULL CITY WİGAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City Wigan maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı.

ACUN ILICALI'NIN SAHİBİ OLDUĞU HULL CITY'DE TEKNİK DİREKTÖR ADAY SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Hull City'de teknik direktör aday sayısı 4'e düştüğü öğrenildi.

Acun Ilıcalı yeni teknik direktör için bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız... Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar. "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz."

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için 4 teknik direktörün ön plana çıktığı öne sürülüyor.

Hull City'de yeni direktörlük görevi için Carlos Carvalhal, Carlos Corberan ve Scott Parker ile birlikte Sergen Yalçın'ın da listede yer aldığı iddia ediliyor.

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