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Hülya Avşar'a bomba partner! Saplantılı aşığı bakın kim olacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 09:54
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Hülya Avşar, yıllar sonra sinemaya dönmeye karar verdi. Son dönemde YouTube'da yaptığı programla adından söz ettiren Avşar iddialara göre imkansız aşk konulu bir filmde rol alacak ve saplantılı bir gencin aşığı rolünde oynayacak. Hülya Avşar'ın partneri ise bakın kim olacak.

Hülya Avşar'a bomba partner! Saplantılı aşığı bakın kim olacak

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Bir dönem Yeşilçam'ın en çok aranan yüzü olan Avşar, uzun süredir oyunculuk kariyerine ara vermiş durumdaydı. En son 2021 yılında yayınlanan Masumiyet dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Hülya Avşar sinemaya dönmeye karar verdi.

HÜLYA AVŞAR 1

Şimdilerde YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nde birbirinden ünlü konukları ağırlayan güzel oyuncunun imkansız aşk konulu bir filmde rol alacağı iddia edildi

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; saplantılı bir gencin aşığı rolünde olacak Avşar'ın partneri ise en son Hande Erçel'le "Bambaşka Biri" dizisinde başrolde yer alan Burak Deniz.

burak deniz

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu iddia üzerine kimileri yeni çifti çok yakıştırdı kimileri de çok alakasız buldu.

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Hülya Avşar kadınları erçel
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