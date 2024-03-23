Hülya Avşar'a bomba partner! Saplantılı aşığı bakın kim olacak

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Bir dönem Yeşilçam'ın en çok aranan yüzü olan Avşar, uzun süredir oyunculuk kariyerine ara vermiş durumdaydı. En son 2021 yılında yayınlanan Masumiyet dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Hülya Avşar sinemaya dönmeye karar verdi.

Şimdilerde YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nde birbirinden ünlü konukları ağırlayan güzel oyuncunun imkansız aşk konulu bir filmde rol alacağı iddia edildi

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; saplantılı bir gencin aşığı rolünde olacak Avşar'ın partneri ise en son Hande Erçel'le "Bambaşka Biri" dizisinde başrolde yer alan Burak Deniz.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu iddia üzerine kimileri yeni çifti çok yakıştırdı kimileri de çok alakasız buldu.