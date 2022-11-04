Hülya Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi soruldu! "Başka türlü yapılamaz"

Hafsanur Sancaktutan'ın Dünyayla Benim Aramda dizisindeki kendini tatmin sahnesi uzun süre gündemde kaldı. Genç oyuncu konuya dair ""Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları" demişti.

Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri yıllar önce Berlin in Berlin filminde mastürbasyon sahnesi olan Hülya Avşar'a soruldu.

tv100'ün haberine göre; Hülya Avşar dizinin yalnızca o sahnesini izlediğini açıklayarak "Gayet güzel başarılı, zaten onun bir yolu var bir tek yolu var öyle yapılıyor yani başka türlü yapılamaz" diyerek güldü.

Avşar ayrıca gülerek "Kopya çekmiş olabilir dermişim" yorumunda da bulundu.