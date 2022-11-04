MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi soruldu! "Başka türlü yapılamaz"

Hülya Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi soruldu! "Başka türlü yapılamaz"

04.11.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Berlin in Berlin filminde mastürbasyon sahnesi olan Hülya Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesi soruldu. Avşar sadece o sahneyi izlediği söyleyerek bakın ne yorumda bulundu.

Hülya Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi soruldu! "Başka türlü yapılamaz"

Hafsanur Sancaktutan'ın Dünyayla Benim Aramda dizisindeki kendini tatmin sahnesi uzun süre gündemde kaldı. Genç oyuncu konuya dair ""Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları" demişti.

Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri yıllar önce Berlin in Berlin filminde mastürbasyon sahnesi olan Hülya Avşar'a soruldu.

aa696c98d9c06f60a07c368c7761f72b_840

tv100'ün haberine göre; Hülya Avşar dizinin yalnızca o sahnesini izlediğini açıklayarak "Gayet güzel başarılı, zaten onun bir yolu var bir tek yolu var öyle yapılıyor yani başka türlü yapılamaz" diyerek güldü.

hafsanur-sancaktutan-in-kendini-tatmin-ettigi-15297350_1906_amp-1100x630

Avşar ayrıca gülerek "Kopya çekmiş olabilir dermişim" yorumunda da bulundu.

Kendini tatmin ettiği sahnelerle gündemdeydi! "Benim kurallarıma..." Kendini tatmin ettiği sahnelerle gündemdeydi! "Benim kurallarıma..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazal Kaya'nın hamile tarzı! Övgü topladı Hazal Kaya'nın hamile tarzı! Övgü topladı
Sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret ettiSevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdiKendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Hafsanur Sancaktutan Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Katilinin kim olduğu 21 yıl sonra ortaya çıktı!

Katilinin kim olduğu 21 yıl sonra ortaya çıktı!

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

İlginizi Çekebilir

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.