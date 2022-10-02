Mastürbasyon sahnesiyle konuşulmuştu! Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisi ateşli sahneleriyle gündeme geliyor. Son olarak Dünyayla Benim Aramda 2. bölümünde Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzel oyuncuya bu sahneler soruldu. Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında şunları söyledi:

"Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları."





