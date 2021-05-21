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Hülya Avşar: Çin aşısı olunca gözlerim çekildi

21.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracında görüntülenen 57 yaşındaki Hülya Avşar, Sinovac aşısı yaptırdığını söyleyerek "Çin aşısı olunca gözlerim çekildi" diye espri yaptı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Araç kullanırken bir yandan bir şeyler atıştıran Avşar, yanına gelen muhabirlerle sohbet etti.

Masumiyet dizisinin final yapmasıyla ilgili ünlü oyuncu, "Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi" diye konuştu.

"ÇİN AŞISI OLUNCA GÖZLERİM ÇEKİLDİ"

Avşar, Uçankuş'a yaptığı açıklamada birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" diyerek espri yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aşı israf olmuş.
Vay anası be espiriyi kesss

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