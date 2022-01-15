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Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması! Geri adım atmadı

15.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle tartışma yaratan Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'daki kuaföründe görüntülendi. Mekan içerisinde kameralara dil çıkartıp yüzünü gizleyen Avşar Kızı, simit polemiği sorularına yanıt verdi. "Söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım" diyen Avşar, hayranlarıyla ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması! Geri adım atmadı

Takvim Gazetesi'nden Aydın Hamza'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yaptığı simit açıklamasıyla ilgili konuşan sanatçı, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.

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Röportaj esnasında yanına gelen bir hayranının balkondaki annesini gösterip, "Sizi çok seviyor" demesi üzerine Hülya Avşar el sallayarak, "Tülay selamlar" diye bağırdı.

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Şaşıran kadın hayranı ise "Hülya Avşar, seni çok seviyorum" diye karşılık verdi. Bu arada Hülya Avşar'ın soğuk havada giydiği terlikleri dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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