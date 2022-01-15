Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması! Geri adım atmadı

Takvim Gazetesi'nden Aydın Hamza'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yaptığı simit açıklamasıyla ilgili konuşan sanatçı, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.

Röportaj esnasında yanına gelen bir hayranının balkondaki annesini gösterip, "Sizi çok seviyor" demesi üzerine Hülya Avşar el sallayarak, "Tülay selamlar" diye bağırdı.



Şaşıran kadın hayranı ise "Hülya Avşar, seni çok seviyorum" diye karşılık verdi. Bu arada Hülya Avşar'ın soğuk havada giydiği terlikleri dikkat çekti.





