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Hülya Avşar ekrana dönecek mi?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.12.2018 16:33 | Son Güncelleme

Hülya Avşar Şampiyon filminin galasında ekranlara dönüp dönmeyeceğine dair sorulan sorulara yanıt verdi.

Hülya Avşar ekrana dönecek mi?

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yıllar sonra bir filmin galasına katıldı ve gazetecilerden yoğun ilgi gördü. Şampiyon filminin galasına katılan Avşar, gördüğü yoğun ilgiden memnun kaldı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre Avşar, yeniden ekranda olup olmayacağı ile ilgili soruya 'Olma ihtimali de var olmama ihtimali de var' dedi.

İbo şov yapmak istiyorum hiçbir şey olmaz. Kendini kandırmaktır. Aynı riyakarca lafları yıllarca söyleyerek insanları kandırdılar. Türkiye'nin en güzel kadını diyorlar. Yeni jenerasyonda öyle güzel kadınlar var ki.

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