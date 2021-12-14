Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu: Kimse sütten çıkma ak kaşık değil

İbrahim Tatlıses'in Altın Kelebek de 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alması çoğu kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tatlıses'in geçmişte kadınlara uyguladığı şiddet bu ödülle birlikte yeniden gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses'in samimi olduğu Hülya Avşar'a bu konudaki fikirleri soruldu. Avşar açıklamasında "Aslında bakarsanız herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkma ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda ele alınan bir platforma özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı onu ilgilendirir."

Avşar böyle şeyleri konuşmadıklarını da söyledi.

