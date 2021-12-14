MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu: Kimse sütten çıkma ak kaşık değil

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu: Kimse sütten çıkma ak kaşık değil

14.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Tatlıses'in yakın arkadaşı Hülya Avşar Tatlıses'e gelen tepkilerden sonra bakın ne dedi.

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu: Kimse sütten çıkma ak kaşık değil

İbrahim Tatlıses'in Altın Kelebek de 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alması çoğu kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tatlıses'in geçmişte kadınlara uyguladığı şiddet bu ödülle birlikte yeniden gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses'in samimi olduğu Hülya Avşar'a bu konudaki fikirleri soruldu. Avşar açıklamasında "Aslında bakarsanız herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkma ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda ele alınan bir platforma özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı onu ilgilendirir."

İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çektiİbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çekti

Avşar böyle şeyleri konuşmadıklarını da söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Aydın Birsel kimdir, neden öldü? Aydın Birsel kimdir, neden öldü?
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.