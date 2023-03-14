Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu magazin basınında dikkat çeken bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan genç isim gecelerde yakalandı.

Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. 25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu İstanbul gecelerinde sevgilisi ile görüntülendi.

Daha önce de sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu bu sefer gazetecilerin evlilik sorularından kaçamadı.

Sabah'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Mürsel Kaya evlilik sorularını yanıtsız bırakmadı. Zehra Çilingiroğlu'nun utangaç halleri dikkat çekerken sevgilisi ise gazetecilerin evlilik sorularına "İnşallah" yanıtını verdi.



