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Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Hülya Avşar ada satın aldığı iddialarıyla gündeme geldi. Çiçek Adası ve Hülya Avşar ile ilgili iddiaların ardından Çiçek Adası araştırılmaya başlandı. Peki, Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir? Çiçek Adası satılıyor mu? İşte meşhur adayla ilgili tüm merak edilenler…

Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir?

Çiçek Adası Hülya Avşar hakkında çıkan iddialarla yeniden gündeme geldi. Daha önce ada hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar tarafından Çiçek Adası nerede sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle Çiçek Adası sahibi kimdir sorusunun cevabı da merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda bir çiftlik evi yaptırdığı konuşulan Hülya Avşar ile ilgili olarak bu kez 55 milyon TL’ye bir ada aldığı söylentileri magazin gündemine oturdu. Peki, Çiçek Adası satılık mı? Çiçek Adası satılıyor mu? İşte ünlü adayla ilgili tüm merak edilenler...

HÜLYA AVŞAR İLE İLGİLİ ADA SATIN ALDI İDDİASI

Ada satın aldığı yönündeki iddialarla Hülya Avşar kısa sürede sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerden bir tanesi oldu. Özellikle çıkan haberlerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından Hülya Avşar adası olarak tarif edilen ada hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın aktardığı bilgilere göre; Hülya Avşar ilgili adayı satın almadı. Buna karşılık çok ortaklı bir alım için teklif yapıldığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Hülya Avşar’ın teklifi kabul etmesi halinde Avşar, adayı tek başına değil de çok ortaklı olarak satın alacak. Peki, Çiçek Adası kime ait?

Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir?

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında yer alan Çiçek Adası vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ne bağlı olan Çiçek Adası daha önce satışa çıkarıldığı yönündeki haberlerle bir kez daha gündeme gelmişti.

İçerisinde taban oturumu 450 metrekare olan 3 binanın yer aldığı Çiçek Adası Ayvalık’a 12 km, Çanakkale - İzmir karayoluna da 3,5 km mesafede bulunuyor. Bunun yanı sıra adanın içinde 4 tatlı su kuyusu ve zeytin başta olmak üzere pek çok ağaç yer alıyor. Çiçek Adası en yüksek noktası ise 22 metre.

ÇİÇEK ADASI KİMİN?

Vatandaşlar tarafından Çiçek Adası sahibi de oldukça merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz sene çıkan haberlere göre adanın sahipleri üç ailede oluşuyor. Özel mülkiyete ait olan Çiçek Adası hakkında 2019 Haziran ayında AA muhabirine açıklama yapan gayrimenkul danışmanı Ahmet Yüksel tarafından adanın 105 milyon TL’den satışa çıkarıldığı belirtilmişti. Yüksel, adanın bölgenin en nezih ve en güzel adalarından bir tanesi olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Çiçek Adası üstünde zeytin ağaçları ve taş binalar bulunduğunu söyleyen Yüksel, coğrafi anlamda karaya çok yakın olduğunu vurgulamıştı. Kıyıya 230 metre mesafede yer alan Çiçek Adası 2019 yılı Haziran ayında çıkan haberler doğrultusunda üç aileden oluşan sahipleri tarafından internet sitesi ve emlak şirketleri aracılığıyla satışa çıkarılmıştı. Şimdi, Çiçek Adası ve Hülya Avşar hakkındaki gelişmelerin neler olacağı merakla bekleniyor.

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