Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir?

Çiçek Adası Hülya Avşar hakkında çıkan iddialarla yeniden gündeme geldi. Daha önce ada hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar tarafından Çiçek Adası nerede sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle Çiçek Adası sahibi kimdir sorusunun cevabı da merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda bir çiftlik evi yaptırdığı konuşulan Hülya Avşar ile ilgili olarak bu kez 55 milyon TL’ye bir ada aldığı söylentileri magazin gündemine oturdu. Peki, Çiçek Adası satılık mı? Çiçek Adası satılıyor mu? İşte ünlü adayla ilgili tüm merak edilenler...

HÜLYA AVŞAR İLE İLGİLİ ADA SATIN ALDI İDDİASI

Ada satın aldığı yönündeki iddialarla Hülya Avşar kısa sürede sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerden bir tanesi oldu. Özellikle çıkan haberlerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından Hülya Avşar adası olarak tarif edilen ada hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın aktardığı bilgilere göre; Hülya Avşar ilgili adayı satın almadı. Buna karşılık çok ortaklı bir alım için teklif yapıldığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Hülya Avşar’ın teklifi kabul etmesi halinde Avşar, adayı tek başına değil de çok ortaklı olarak satın alacak. Peki, Çiçek Adası kime ait?