Hülya Avşar'ın siyah kanatlı tenis kıyafeti olay oldu!

Hülya Avşar sosyal medya hesabı üzerinden oynadığı tenis maçını canlı yayınladı. Tenis turnuvasında sahaya siyah kanatlarla çıkan Avşar'ın kıyafeti ise olay oldu.
Sosyal medya kullanıcıları yayın sırasında kıyafetle ilgili binlerce yorum yaptı. Tenis turnuvasında sahaya siyah kanatlarla çıkan Avşar, binlerce yorum aldı.
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