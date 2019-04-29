Mynet Trend

Hülya Avşar'ın siyah kanatlı tenis kıyafeti olay oldu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.04.2019 00:54 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hülya Avşar tenise olan tutkusuyla biliniyor. Önceki gün bir tenis maçına çıkan Avşar giydiği kanatlı siyah kıyafetle dikkatleri çekti.

Hülya Avşar sosyal medya hesabı üzerinden oynadığı tenis maçını canlı yayınladı. Tenis turnuvasında sahaya siyah kanatlarla çıkan Avşar'ın kıyafeti ise olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları yayın sırasında kıyafetle ilgili binlerce yorum yaptı. Tenis turnuvasında sahaya siyah kanatlarla çıkan Avşar, binlerce yorum aldı.


Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk!Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar hülya avşar tenis
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Top oynayan çocuklara sinirlendi, dehşet saçtı!

Top oynayan çocuklara sinirlendi, dehşet saçtı!

Korkutan görüntü: İlk defa gördüm

Korkutan görüntü: İlk defa gördüm

Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu

Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu

Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor!

Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk! Canlı yayın yaptı

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk!

Kerimcan Durmaz'dan Instagram'daki skandal videoyla ilgili açıklama! 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu...'

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Padma Lakshmi'den çıplak paylaşım

Banyoda çıplak pozu olay oldu

Hazal Kaya'dan İstanbul Havalimanı isyanı

Ünlü oyuncudan İstanbul Havalimanı isyanı

Şeyma Subaşı kalçasına emsculpt yaptırdı

Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı

Şimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görün

Şimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.