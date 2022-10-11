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  4. Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruyu duyunca kızdı! "Ahlaksızlık"

Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruyu duyunca kızdı! "Ahlaksızlık"

11.10.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirmişti. Avşar ailesi olaya dair zehir zemberek açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Avşar'a doğum günü yemeği sonrası bu iddialar sorulunca Hülya Avşar çok kızdı. işte Hülya Avşar'ın o anları...

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler ile iddialara ateş püskürdü. Beyaz Magazin sunucuları tarafından ortaya atılan iddialara daha önce de açıklama yayınlayarak sitem eden Avşar ailesi geçtiğimiz akşam doğum günü yemeğindeydi.

Yemek sonrası Hülya Avşar'a kızı Zehra Çilingiroğlu ve Hadise'nin eski kocası Mehmet Dinçerler hakkındaki iddia soruldu. Soruyu duyan Hülya Avşar çok sinirlendi.

Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklamaZehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

"BENİM KIZIMA YAKIŞTIRDIKLARI ŞEYE BAKIN"

Avşar tv100'deki görüntülere göre; şunları söyledi: "Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha yanıt vermem. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi ya? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırabiliyor musunuz? Bir daha böyle şeyler... Bunu yazanlar da bence gayet problemleri var. Tazminat davası da açtık. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın..."

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Mehmet Dinçerler Oyuncu
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