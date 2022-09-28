Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi. Aşk iddiaları sonrası Hülya Avşar ve ailesi çileden çıktı.

Avşar ve Zehra Çilingiroğlu avukatlarından zehir zemberek bir açıklama geldi. Arca Açıkel tarafından yayınlanan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucuları tarafından müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu hakkında “MEHMET DİNÇERLER, HÜLYA AVŞAR’IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ” başlığı altında tamamen kurmaca bir haber kamuoyuna aktarılmıştır.

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

"İDDİALARIN TAMAM MESNETSİZ"

Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN ERKEK ARKADAŞI DA ORADAYDI

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikayetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz."

