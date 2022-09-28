MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

28.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Hadise ile boşanma arifesinde olan Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çilingiroğlu'nun avukatları aracılığıyla açıklama yaptı ve "Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyoruz" dedi. Açıklamada Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisinin de yanında olduğu söylendi.

Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi. Aşk iddiaları sonrası Hülya Avşar ve ailesi çileden çıktı.

Avşar ve Zehra Çilingiroğlu avukatlarından zehir zemberek bir açıklama geldi. Arca Açıkel tarafından yayınlanan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucuları tarafından müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu hakkında “MEHMET DİNÇERLER, HÜLYA AVŞAR’IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ” başlığı altında tamamen kurmaca bir haber kamuoyuna aktarılmıştır.

Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi! Aşk mı doğuyor?Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi! Aşk mı doğuyor?

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Ekran Alıntısı

"İDDİALARIN TAMAM MESNETSİZ"

Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.

İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih! "Annemin taktığı set ve..."

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN ERKEK ARKADAŞI DA ORADAYDI

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

63272165c8c3731c4076956a

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikayetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte boşanacakları tarih! "Annemin taktığı set ve..."İşte boşanacakları tarih! "Annemin taktığı set ve..."
Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son haliDeli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali
Paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay olduPaltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Zehra Çilingiroğlu Hadise hadise ve mehmet dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Kamu bankaları kararını verdi! Günlerdir tartışılıyordu

Kamu bankaları kararını verdi! Günlerdir tartışılıyordu

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.