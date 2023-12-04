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Hülya Avşar masaya çıkarıp poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı büyüdü, kocaman oldu! Son haline yorum yağdı

04.12.2023 16:48 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sevilen yapımlarından biri olan Yetenek Sizsiniz yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izleniyordu. Her bölümü yankı uyandıran yarışma programına 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik tavırları ve yeteneği ile damga vurmuştu. Hülya Avşar'ın masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik yıldız şimdilerde büyüdü kocaman delikanlı oldu. Baha Bayırlı'nın son haline yorum yağdı...

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.

minik Baha 5

Yetenek Sizsiniz'e damga vuran isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı olmuştu. Sevimliliği ile herkesi etkileyen Baha Bayırlı herkesin sempatisini kazanmayı başarmıştı.

minik Baha 4

Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu. Hatta Hülya Avşar, masaya çıkarttığı Baha'nın poposunu da ısırmıştı.

minik Baha HÜLYA 2

Yarı finale kadar kalan minik Baha birinciliği ise kıl payı kaçırmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan minik Baha şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

minik Baha 3

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha'nın son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

baha 1

Minik Baha'yı görenler; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuşsun', 'Sen bu kadar büyüdün mü?' gibi yorumlar yapıldı.

BAHA 2

BAHA 3

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