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Hülya Avşar oynamak istediği rolü açıkladı! "Olayı pornografik hale döndürmeyecekse..."

11.02.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar oynamak istediği roller hakkında konuştu. Kadir İnanır'ın etek giymesi hatırlatılınca Avşar o sahneyle ilgili ağladığını söyledi. Hülya Avşar lezbiyen rolünde oynayıp oynamayacağına dair de konuştu.

Hülya Avşar oynamak istediği rolü açıkladı! "Olayı pornografik hale döndürmeyecekse..."

Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Bundan sonraki süreçte oynamak isteyeceği roller üzerine konuşan Hülyav Avşar'a Kadir İnanır’ın bir dizi için etek giydiği hatırlatıldı. Hülya Avşar bu konuda şunları söyledi:

"Bakın o değiyordu mesela. Hatta o eteği giymesi ağlattı bizi. Böyle olursa tabi ki oynanmalı. Bazen de o kadar ucuzlatıyorlar ki işleri, dediğim gibi yönetmen de çok önemli, yönetmen bir süre sonra sapıtıyorsa oynadığın rol ucuzluyor. O zamanda kalk kalkabilirsen altından.”

Takvim’den Aydın Hamza’nın haberine göre; seri katil oynamak ister misiniz sorusuna Avşar "Evet ama onun çok iyi yazılması lazım” yanıtını verdi. Avşar "Oyuncu her rolü oynamalı mı?" sorusuna ise "Eğer ki o rol oynamaya değiyorsa o filmin içerisinde tabi ki yani” dedi.

Lezbiyen bir karakter gelse oynayabileceğini söyleyen Avşar, "Hiç düşünmedim açıkçası ama eğer ki iyi bir yönetmense ve olayı pornografik hale döndürmeyecekse, günümüzde yaşayan insan olduğu için bu şekilde niye oynamayayım” dedi.

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Hülya Avşar Kadir İnanır
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