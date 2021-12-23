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Hülya Avşar 'Simit' açıklamasından sonra suskunluğunu bozdu! "Sakinleştiyseniz sıra bende..." dedi ve yeni tartışmanın fitilini ateşledi

23.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomideki zorlu süreçle ilgili "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle gündem olan Hülya Avşar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı. Avşar, "Yerim yada yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı." dedi.

Hülya Avşar 'Simit' açıklamasından sonra suskunluğunu bozdu! "Sakinleştiyseniz sıra bende..." dedi ve yeni tartışmanın fitilini ateşledi

Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Gerekirse simit yenecek" ifadelerini kullanan Hülya Avşar'a tepki yağmıştı. Olayın yankıları hala sürerken ünlü şarkıcıdan kendisini eleştirenlere cevap geldi.

Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek ama atlatacağızHülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek ama atlatacağız

"SİZİ TAKMIYORUM"

Açıklamasına "Sakinleştiyseniz sıra bende" diyerek başlayan Hülya Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de 'simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı" dedi.

O SÖZÜ TEKRARLADI

Avşar paylaşımına şöyle devam etti: "Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız."


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Hülya Avşar
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