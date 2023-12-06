Hülya Koçyiğit'ten dikkat çeken sözler: 'Kadınların önü AK Parti döneminde açıldı'

Kocaeli'de Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi.

Başiskele Belediyesince Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yazar İlknur Bektaş, Milli Mücadele dönemindeki Türk kadınlarının başarılarını anlattı.

Türk sinemasının usta sanatçısı Hülya Koçyiğit de programda sevenleriyle buluştu. Koçyiğit, Avrupa'daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

"KADINLARI BİRÇOK SORUNU AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TELAFİ EDİLDİ"

Kadınların artık her alanda yer aldığını ifade eden Koçyiğit, "Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümetleri döneminde telafi edildi, önleri açıldı. Kadınlarımızın başarıları ülkemiz için basamaktır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan yüzlerce kadın var. Türkiye Yüzyılı'mızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız." dedi.

Programa katılan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Türkiye'de 9 kadın valinin çalıştığını ifade ederek "Çok güçlü devlete sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak az. Gençlerimize, kendilerine güvenmelerini, hayallerinin peşinden gitmelerini söylüyorum. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın vicdanı olacak dik duruş sergileyecek ülkemize sonuna kadar biz kadınlar olarak sahip çıkacağız." dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün de konuşma yaptığı program, kum sanatı gösteriyle son buldu.

Kaynak: AA





