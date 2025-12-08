YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Hünnabın tadı nasıl? Hünnabın tadı neye benziyor?

Çin’de geleneksel tıp alanında önemli bir yeri olan hünnap halk arasında Çin hurması ya da kırmızı hurma gibi isimlerle de bilinen bir bitkidir. Uyku problemlerini giderdiği, bağışıklık sistemini desteklediği kabul edilen hünnabın besin değerleri de oldukça zengindir.

Hünnabın tadı nasıl? Hünnabın tadı neye benziyor?
Ferhan Petek

Alternatif tıp alanında kullanılması ile bilinen hünnap bitkisi insan sağlığı açısından birçok yararı ile tanınır. Günümüzde de oldukça popüler bir bitki olan hünnabın tarihçesi de oldukça eskidir. Uykusuzluğa iyi geldiği kabul edilen hünnap aynı zamanda güçlü bir balgam söktürücü olarak da kullanılmaktadır ve öksürüğü azalttığı bilinir. Kan basıncını düzenleyen, kalp sorunlarını giderdiği kabule dilen hünnap her ne kadar çok yararlı olsa da mutlaka doktora danışılarak kullanılmalı bilinçsizce tüketilmemelidir.

Hünnabın tadı nasıl olur?

100 gram hünnapta yaklaşık olarak 79 kalori, 0.2 gram oranında yağ, 3 miligram sodyum, 0.5 miligram demir, yeteri miktarlarda A ve C vitaminler yer almaktadır. Ayrıca potasyum ve magnezyum da içererek bağışıklık sistemini destekler. Lif oranı yüksek olan hünnap kilo vermek isteyenlerin de çok sık tercih ettiği bir bitkidir. Bağışıklığı güçlendirir, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur, kolon kanseri riskini azaltır, kabızlığı önler.

Uzun süre tokluk hissi vererek kilo vermeye ve formu korumaya da destek olan hünnap bitkisi, kırmızı kahverengidir. Aroması tatlı ve ekşi olur. Besleyici bir bitki olan hünnap hem taze olarak hem de kurutulmuş formda tüketilebilir. Çeşitli yiyecek ve içecek tariflerine de eklenebilir.

Hünnabın tadı neye benziyor?

Hünnap bitkisinin meyvesi genel olarak hafif ekşi ve biraz da tatlıdır. Olgunlaştıkça da tadı ve aroması daha zenginleşir ve keskinleşir. Bazı hünnap çeşitlerinin tadı taze hali ile elmaya ve armuda benzetilir. Görüntüsü ise hurmaya benzetildiği ve daha çok Çin’de kullanıldığı için Çin hurması adı da verilmiştir.

Çok sık karıştırılsa da alış ile hünnap aynı meyveler değildir. Alış bir çalı meyvesidir ancak hünnap görüntü olarak da minik boyutlarda bir elmayı andırır. Tadı da bazen elmaya benzetilebilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hünnap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.