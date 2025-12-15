Mynet Trend

Hurda malzemelerden yaptı, gören telefonuna sarıldı! Maliyeti 20 bin lira

Kastamonu'da hayalini gerçekleştiren Osman Demircioğlu isimli bir vatandaş, yürüyen ve arkasında insan taşıyabilen robot tasarladı. Tasarlaması ve yapımı 4 yıl süren robotla sokağa çıkan Demircioğlu'nu görenler büyük ilgi gösteriyor. Demircioğlu, "Ataman 666" ismini verdiği robotun maliyetinin yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında olduğunu söyledi.

Kastamonu'da bir fabrikada 15 yıldır, üretim operatörü olarak çalışan Makine Teknikeri Osman Demircioğlu, hurda malzemeleri kullanarak insan taşıyan robot tasarladı. Hurda bir motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini ve hurdadan topladığı malzemeleri kullanan Osman Demircioğlu, yaklaşık 4 yıl süren çalışmasının ardından yürüyebilen ve arkasındaki tekerlekli kısımda insan taşıyabilen robot yaptı.

Osman Demircioğlu'nun, "Ataman 666" ismini verdiği robotu sokakta gören vatandaşlar ise şaşırıyor. Farklı bir tasarım yapmak istediği için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, projelerine devam etmek istediğini söyledi.

"YAKLAŞIK 4 YIL BİR SÜREDE TAMAMLANDI"

Robotun tasarımına çizim yaparak başladığını ifade eden Demircioğlu, "Çocukların ilgisini çekecek bu robotu tasarladım. Daha önce bunun oyuncağını yapmıştım, geliştirerek üzerinde bir insan taşıyabilecek şekle getirdim. İlk önce kağıt üzerinde çizimini yaptım, adım atma formülünü hesapladım. Hurdalardan malzemeler temin ettim.

Bir hurda motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini kullandım. Çizimlerini yapıp tasarımını yaptım ve yürümesini gerçekleştirdim. Yaklaşık 4 yıl bir sürede tamamlandı" dedi.

"BÜTÜN TASARIMI VE MONTAJI BANA AİT"

Amacının farklı bir şey tasarlamak olduğu için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, "Küçüklükten beri makinelere ilgim vardı. Değişik bir şey yapmak istedim. Hobi olarak da bu işleri yapıyordum ve bu şekilde başladım. İnsanlarımız da ilgi gösterdiler.

Ben de elimden geldiği kadar anlattım. Yapım aşamasında eşimin ve çocuklarımın da büyük desteğini gördüm. Sanayiden de destek aldım. Genel itibarıyla bütün tasarımı ve montajı bana ait" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİKLERİ İÇİN MERAK EDİYORLAR"

Robota büyük ilgi gösterildiğini kaydeden Demircioğlu, gençlere çağrıda bulunarak, "Maliyeti yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında. Amacım Kastamonu’da bulunmayan elektrikli fayton yapmak. Bu çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Daha önce hayatlarında böyle bir şey görmedikleri için merak ediyorlar. Bundan sonra projelerime devam etmek istiyorum. İlk olarak elektrikli fayton yapmak istiyorum. Gençlere de tavsiyem, sosyal medyaya kendilerini fazla kaptırmadan gerçek hayatla ilgilenmeleri olacak" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA

