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  4. Hurma baklavası tarifi (Afyon usulü)

Hurma baklavası tarifi (Afyon usulü)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Afyon hurma baklavası, Afyonkarahisar'ın sevilen tatlılarından biridir. İsmine baklava desek de görünüş olarak baklavadan epey farklı. Yöresel lezzetlere meraklı olanlar için hurma baklavası tarifini paylaşacağız. İşte hurma baklavası malzemeler ve yapılışı.

Hurma baklavası tarifi (Afyon usulü)

Yöresel lezzetlerimizden biri olan hurma baklavası, yöresel dilde fırma baklavası ismiyle de bilinir. Yerken ağızda dağıldığı için fırma ismini almıştır. Fırma ise hurma sözcüğünden gelmektedir.

HURMA BAKLAVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un
250 gr. Margarin
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir adet yumurta
Bir çay kaşığı kabartma tozu
Bir fincan süt
Bir çay bardağı ceviz

Şurubu için:

4 su bardağı şeker
4 su bardağı su
1/2 adet limonun suyu

HURMA BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Tavada sıvı yağ kızdırılıp ateşten indirilir.
Biraz soğuyunca margarin, kabartma tozu, süt ve un ilave edilerek hamur haline gelinceye kadar karıştırılır. Bu işlem sonucu elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılır, içlerine ceviz konur ve kenarları kapatılarak tepsiye dizilir.
200 derece ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar yarım saat pişirilir.
Bu arada su ve şeker kaynatılır, içine iki-üç damla limon suyu eklenerek şerbet hazırlanır.
Ilımış hurma baklavasının üzerine şerbet ılık olarak dökülür. Bir saat bekledikten sonra servis yapılır.

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