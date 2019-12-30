Hurma baklavası tarifi (Afyon usulü)

Yöresel lezzetlerimizden biri olan hurma baklavası, yöresel dilde fırma baklavası ismiyle de bilinir. Yerken ağızda dağıldığı için fırma ismini almıştır. Fırma ise hurma sözcüğünden gelmektedir.

HURMA BAKLAVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

250 gr. Margarin

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir adet yumurta

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Bir fincan süt

Bir çay bardağı ceviz

Şurubu için:

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1/2 adet limonun suyu

HURMA BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Tavada sıvı yağ kızdırılıp ateşten indirilir.

Biraz soğuyunca margarin, kabartma tozu, süt ve un ilave edilerek hamur haline gelinceye kadar karıştırılır. Bu işlem sonucu elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılır, içlerine ceviz konur ve kenarları kapatılarak tepsiye dizilir.

200 derece ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar yarım saat pişirilir.

Bu arada su ve şeker kaynatılır, içine iki-üç damla limon suyu eklenerek şerbet hazırlanır.

Ilımış hurma baklavasının üzerine şerbet ılık olarak dökülür. Bir saat bekledikten sonra servis yapılır.

