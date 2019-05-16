YEMEK

Hurma gençlik iksiri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Diyetisyenler, Ramazan ayı ile bütünleşen hurmanın gençlik iksiri olduğuna dikkat çektiler.

Hurma gençlik iksiri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, potasyum, kükürt, klor, fosfor mineralleri, A ve B grubu vitaminler yönünden zengin olan hurmanın tam bir gençlik iksiri olduğunu söyledi.

Faydaları saymakla bitmiyor

iStock-877381518 (1)

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, günde iki adet tüketilen hurmanın kabızlık, sindirim problemi, zayıflık, iştahsızlık, kalp problemleri, mide bulantısı ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabileceğini dile getirdi. Karataş, “Hurma en az 20 farklı aminoasit içeriği ile hücre yaşlanmasına karşı koruyucudur, bir nevi gençlik iksiridir” diyerek şu bilgileri verdi:

“Hurma içerdiği A ve B gurubu vitaminleri nedeni ile hem sinir sistemine hem de görmeye çok iyi gelir. Her bir hurma ortalama 20 kalori içerir. Dolayısı ile porsiyon kontrolü yapmak çok önemli. Günde 2-3 adetten fazla yememek gerekir. Besleyici değeri yüksek olan hurma, kansere karşı doğal bir ilaçtır. Demir eksikliği olanlar tüketebilir. Doğum öncesi ve sonrasında anneler için faydalıdır. İçeriğindeki oksitosin hormonu benzeri bir madde ile doğumu kolaylaştırır, süt miktarını artırır. B6 vitaminlerinden ve magnezyum mineralinden zengin olması nedeniyle depresyona karşı da koruyucudur."

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Bu tatlı güllacı tahtından etti! Tadına bakan...Bu tatlı güllacı tahtından etti! Tadına bakan...
Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyorTarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hurma neye iyi gelir hurmanın faydaları hurmanın yararları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güllacın tahtına aday Egeli rakipler: Enginar tatlısı ve incir uyutması

Bu tatlı güllacı tahtından etti! Tadına bakan...

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Yaz aylarında beslenmeye dikkat

Beslenme ve diyet uzmanları uyardı: Yaz aylarında mutlaka tüketin

Ramazan'da sindirim sistemini yormayın

Ramazan'da kilo vermek isteyenler için tavsiyeler

Üsküp'teki iftar sofralarının vazgeçilmezi "paça"

Ramazan dışında neredeyse hiç tüketilmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.