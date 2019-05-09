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Hürser Tekinoktay Che Guavera dövmesiyle dikkat çekti

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 09.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında ağır ifadeler kullanan Hürser Tekinoktay, 'Beşiktaş'ın Che dövmeli başkan adayı' olarak sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hürser Tekinoktay Che Guavera dövmesiyle dikkat çekti

Geçen pazar günü yapılması planlanan ancak 12 Mayıs tarihine ertelenen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylığı ile gündeme gelen Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'la ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da katıldığı programda kulüp başkanı Fikret Orman'ın aday olmaması gerektiğini söyleyerek "Kendi şirketlerine fatura kesen başkan olmamalı. Beşiktaş başkanının halkla bütünleşen başkan olması lazım. Beşiktaş'ta 30 bin üye sayısı 15 bine düşmüş. Bir aylık aidat borcunu ödemeyen kişilerin üyeliği düşürülmüş. Yine bazı usulsüz üyelikler yapılmış" ifadelerini kullanan Tekinoktay, teknik direktör tartışmalarıyla ilgili olarak ise "John Toshack ile görüşüp anlaşmıştık. Teknik direktörlük için değil birçok konuda görüşmelerimiz oldu. Teknik direktör için düşündüğüm başka bir isim var" dedi.

Adaylık açıklaması ve Orman'la ilgili ifadeleriyle gündeme telen Tekinoktay aynı zamanda sol omzunda bulunan Che Guevara dövmesiyle de tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Hürser Tekinoktay

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