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Huser Yaylası nerede, nasıl gidilir? Huser Yaylası salıncak, konaklama

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 06.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Huser Yaylası nerede, nasıl gidilir? Huser Yaylası salıncak, konaklama

Ülkemizin Karadeniz bölgesinde en çok ziyaret edilen yaylalarından birisi Huser Yaylası. Doğasıyla, el değmemiş yapısıyla, o etkileyici sis deniziyle oldukça ilgi çekiyor.

Yine sosyal medyanın büyük etkisiyle bilinirliği ve tercih edilirliği daha da artan Huser Yaylası Karadeniz'in puslu yıldızı. Yemyeşil bitki örtüsü, tertemiz havası insanı fazlasıyla mutlu ediyor. Hele bir de bembeyaz bulutlar gökyüzünü kaplayıp, bulut denizi olduysa işte o zaman tadından yenmiyor. Pofuduk bulutların üstüne doğru sallanıp poz vermek de yaylanın olmazsa olmazlarından. Ağzımızın suyunu yeterince akıttıysak, pandemiden dışarı adımımızı atamadığımız şu günlerde bir of çekip karşı ki dağı bırak taa Huser'den duyduysak detaylara geçebiliriz.

HUSER YAYLASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Nerede?
Huser Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan meşhur yaylalardan biri.

huser yaylası

Nasıl gidilir?
Öncelikle Ayder yaylasına ulaşmak gerekiyor. Buradan dilerseniz araçla dilerseniz 3 km yürüyüşle Huser Yaylası'na ulaşabilirsiniz. Ayder yaylasının üst kısmında sola dönen yoldan devam edin. Bu virajlı ve stabilize yolu takip ederek 8 kilometre kadar gittikten sonra Avusor yaylasına ulaşacaksınız. Sonrasında zorlu yolları aşarak Huser'e kavuşacaksınız. Ayrıca Ayder Yaylası'ndan Huser'e giden dolmuşlar bulunuyor. 50 TL ücret karşılığında bu dolmuşlarla çıkabilirsiniz.

Huser Yaylası yol tarifi
Buraya tıklayın.

HUSER YAYLASI HAKKINDA BİLGİ

Huser Yaylası'na araba çıkar mı?
Huser Yaylası yolu Ayder'den sonrası için epey zorlu. O nedenle altı yüksek ve dört çeker bir araca ihtiyacınız var. Normal araçlarla Huser Yaylası'na gitmenizi tavsiye etmem.

Huser Yaylası'na ne zaman gidilir?
Rize'nin en yüksek rakımlı yaylası Huser'e gitmek için en güzel vakit gün batımı saatleri. Bembeyaz bulutlar göğü kapatmış, güneş de tüm turunculuğuyla süzülüyorken ortaya tablo gibi bir görüntü çıkıyor.

huser yaylası rize

Huser Yaylası rakım
2400 rakımdadır.

Huser yaylası tur
Huser Yaylası'na giden tur firmaları da var. Bireysel gitmek istemezseniz bu firmaları da tercih edebilirsiniz.

Huser Yaylası hava durumu
Gitmeden önce mutlaka hava durumunu kontrol edin. Ayrıca yazın bile üşüyebileceğiniz ihtimalini göz önünde bulundurup yanınıza bir hırka alın.

HUSER YAYLASI KONAKLAMA

Huser yaylasına en yakın konaklama tesisleri Ayder'de. Hem de ne tesisler. Karadeniz diyip geçmeyin, müthiş güzellikte oteller var. Ayrıca Huser Yaylası'nda hizmet veren bir kamp alanı da yok. Kendi imkanlarınızla burada kamp yapabilirsiniz. Yeme içme noktasında bir iki kafe var ama siz yine de hazırlıklı gidin.

HUSER YAYLASI SALINCAK

Salıncakta sis denizinin üstünde verilen özgürlük pozu Huser'in olmazsa olmazı oldu. Bu deneyim için 10 TL ücret ödemeniz gerekiyor.

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