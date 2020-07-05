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Hüseyin Çimşir: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.07.2020 20:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BİZ KARADENİZ İNSANIYIZ"

Hüseyin Çimşir, "Tamam mı devam mı olarak görmüyorum. Biz bu yarışı çok verdik. Kazandık, kaybettik ama sonuna kadar yarışın içinde olduk. Biz Karadeniz insanıyız, bir şeyin peşini kolay kolay bırakmayız. İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz. Nwakaeme sakatlanalı 19 gün oldu. Dün takımla antrenman yaptı. Gelmek istedi, denemek istedi. Biz de saygı duyup getirdik. İhtiyaç olursa kullanacağız ama süresini iyi ayarlamak gerekiyor." dedi.

"UMARIM İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ"

Hüseyin Çimşir, "Eksiklerimiz var ama ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız. Umuyorum takım halinde iyi mücadele verip istediğimizi alırız." ifadelerini kullandı.

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