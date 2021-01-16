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Hüseyin Eroğlu: Gençlere 5 bin 714 dakika şans verdik

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.01.2021 12:18 | Son Güncelleme

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibin ilk yarı performansını değerlendirirken ilkler anlamında çok önemli işler yaptıklarına dikkat çekti.

Hüseyin Eroğlu: Gençlere 5 bin 714 dakika şans verdik

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı tarihinin en iyi performansı olan 28 puanla geride bırakan Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, öz kaynak sistemi oyuncularına toplam 5 bin 714 dakika forma verdi.

17 haftada 17 gencin görev yaptığını, 7 oyuncunun ise 10 maç ve üzerinde sahaya çıktığını vurgulayan Eroğlu, "2020-2021 sezonunun ilk devresini Altınordu tarihi açısından çok önemli verilerle noktaladık. 17 gencimiz oynarken yarışmacı kimliğimizi de korumak gerçekten önemli ve bize yakışan bir başarı" dedi.

Oğulcan Ülgün’ün bin 237 dakika ile en uzun süre forma giyen öz kaynak oyuncusu olduğunu, Tayfun Tatlı’nın ise 6 dakikada sahada kaldığını belirten Eroğlu, "İlkleri yaşadığımız bir sezon oldu. İlk kez devreyi 28 puanla bitirdik. İlk kez bu ligde lider olduk. İlk kez 17 öz kaynak sistemi oyuncumuza görev verdik. Muzaffer Kocaer, Enis Destan, Yusuf Can Esendemir ve Furkan Metin ilk kez gol sevinci yaşadılar. İkinci yarıda her şeyin üzerine koyarak daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz" diye konuştu.

Sezon içerisinde Atakan Üner’in Beşiktaş’a, Ravil Tagir’in Başakşehir’e, Kerim Alıcı’nın Göztepe’ye, Muhammed Mert’in Hatayspor’a, Muhammet Taha Tepe’nin Trabzonspor’a transfer olduğunu kaydeden Eroğlu, "Şu anda Süper Lig’de Altınordu patentli 13 futbolcu var. Bu, yarışmacı ve yetiştirici karakterimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Liderliğe yükseldiğimiz dönemde ciddi sakatlıklar ve Covid-19 sorunları yaşamasaydık şu anda halen zirvede yer alırdık" yorumu yaptı.

Altınordu’nun tam bir sistem takımı olduğunu da kaydeden Eroğlu, "Sezon içerisinde yaşadığımız zorunlu rotasyonlara rağmen zirveye çok yakınız. İkinci yarı öncesinde 8 ve 11 numara pozisyonunda forma giyen iki oyuncu transfer edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Emre Nefiz ile Ahmet Dereli tam performansla aramızda olacak. Ahmet İlhan Özek’in seviyesine çıkabilecek düzeyde oyuncularımız da hazır. Ligin ikinci yarısı bambaşka geçecek ve biz buna hazırız" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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