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Hustlers filminden fragman müjdesi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

Hollywood ve müzik camiasını bir araya getiren "Hustlers" filminin fragmanı için tarih duyuruldu.

Hustlers filminden fragman müjdesi

Güzel yıldız Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği Hustlers’dan taze haberler ve kısa bir video var. Kadın temelli komedi-polisiye filminden fragmanı müjdeleyen bir video yayınlandı. Videoda Hustlers filminin yıldız oyuncu kadrosunun isimleriyle beraber, ilk fragmanın 17 Temmuz tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

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2015 yılından sonra ikinci kez beyazperdeye geri dönen Jennifer Lopez, gerçek bir hikayeden uyarlanan Hustlers adlı filmde başrolü üstleniyor. Filmde Lopez’e, başarılı oyuncu Constance Wu, Jason Bourne serisinden hatırladığımız Julia Stiles, fenomen olan Riverdale serisinin güzel yıldızı Lili Reinhart, Grammy ödüllü rap sanatçısı Cardi B, 2013 yılında keşfedildiğinden beri dünyayı kasıp kavuran sanatçı Lizzo ve güzel oyuncu Keke Palmer eşlik ediyor.

New York Magazine dergisinde yayımlanan “The Hustlers at Scores” adlı makaleden esinlenen film, bir grup eski striptiz kulübü çalışanının bir araya gelerek, Wall Street’te çalışan zengin müşterilerini dolandırmasını ve işlerin nasıl çığırından çıktığını konu alıyor. Jennifer Lopez filmde, ekibin elebaşını canlandırıyor.

Yapımcılığını Annapurna Pictures’ın üstlendiği filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Lorene Scafaria üstleniyor. "Hustlers" 13 Eylül 2019 tarihinde ABD ile aynı anda ülkemizde de vizyonda olacak.


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Anahtar Kelimeler:
hustlers jennifer lopez Constance Wu Julia Stiles Lili Reinhart Cardi B

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