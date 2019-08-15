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Hustlers’ın afişi görücüye çıktı

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SİNEMA TV  | 15.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Bol yıldızlı Hustlers’ın afişi yayınlandı.

Hustlers’ın afişi görücüye çıktı

Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Hustlers filminin afişi yayınlandı. Hollywood ve müzik camiasını bir araya getiren filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Lorene Scafaria üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde konser için Antalya’ya gelen Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Constance Wu, Madeline Brewer, Lili Reinhart, Grammy ödüllü rap sanatçısı Cardi B, 2013 yılında keşfedildiğinden beri dünyayı kasıp kavuran sanatçı Lizzo, Trace Lysette ve güzel oyuncu Keke Palmer boy gösteriyor.

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Gerçek bir hikayeden ilham alınarak hayata geçirilen ve uzun süredir merakla beklenen film, striptiz kulübü çalışanların giriştiği bir dolandırıcılık planını işliyor. Ramona, Destiny ve Diamond bir gün Wall Street'te çalışan müşterilerini soyma kararı alır. Bunun bir çeşit anahtara sahip olarak banka soymak olduğunu düşünür ve harekete geçmeye başlarlar.

Dram-komedi türündeki "Hustlers" filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 13 Eylül 2019 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez hustlers Constance Wu Madeline Brewer Lili Reinhart Cardi B

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