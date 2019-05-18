Husumetlilerinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü

Olay, saat 23.15 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki Kent Parkı’nda meydana geldi. Iraklı Amjad Ahmad ve arkadaşı İbrahim Almualla parkta bulunduğu sırada, iddiaya göre parka gelen Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin Neccar’ın saldırısına uğradı. İki grup arasında bir süre yaşanan arbedenin sonunda, Amjad Ahmad ve İbrahim Almualla bıçakla yaralandı. Amjad Ahmad’ın yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar, olay yerinden kaçarken, o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amjad Ahmad’ın göğsünden ve sırtından aldığı bıçak yarasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Almualla ise ambulansla kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Demirlibahçe Mahallesi’nde kasaplık yapan Muhayettin Neccar’ı, dükkanının bulunduğu sokakta gözaltına aldı. Şüpheli Muhayettin Neccar, yapılan sorgusunda Amjad Ahmad’ın 2013 yılında Irak’ta abisini öldürdüğünü bu nedenle aralarında kan davası bulunduğunu söyleyerek, Amjad Ahmad'ı parkta görerek çeşitli yerlerinden bıçakladığını itiraf etti.

(DHA)



