Huysuz Virjin'in son hali görenleri şok etti! Seyfi Dursunoğlu'ndan haber var...

Abartılı makyajı ve kıyafetleri, bazen insanı şok eden kıvrak zekası ve cevaplarıyla Huysuz Virjin, öyle ya da böyle herkesin hayatına bir şekilde dahil olmayı başarmış özel bir karakter. Bu eğlenceli karaktere yıllarca hayat veren Seyfi Dursunoğlu ise matinelerden televizyon programlarına reklamlardan çeşitli şovlara kadar birçok alanda karşımıza çıktı. Peki, şu an kendisi ne yapıyor ve nerede yaşıyor? İşte cevapları...
Geçmişi 1970'li yıllara kadar uzanan Huysuz Virjin karakteri, aslında televizyon için yaratılmış bir karakter olmasa da tüm Türkiye onu ve haliyle yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu'nu, 90'lardaki Huysuz Show ile tanıdı.
90'ların ortasından sonuna kadar adeta ülkemizde fırtınalar estiren Huysuz Show'dan önce Seyfi Dursunoğlu çeşitli fuarlarda, gazinolarda ve gece kulüplerinde bu karaktere hayat veriyordu. Zaman içinde ünü kulaktan kulağa yayılan bu özgün karakter, yıllar içinde tüm Türkiye'nin bildiği önemli bir figüre dönüştü.
Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Show'un ardından ekranlarda eskisi kadar yer almamakla beraber 2007 yılına gelindiğinde özellikle bu renkli karakteri özleyenler için üzücü bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı, Huysuz Virjin'in yer aldığı televizyon programlarına ve diğer yayınlara RTÜK tarafından sansür baskısı yapıldığını belirterek artık kendisiyle özdeşleşmiş bu figür üzerinden ekranlarda görünmeyeceğini belirtti. Seyfi Dursunoğlu, bu gelişmenin ardından hem kırgınlığı hem de ilerleyen yaşı nedeniyle daha sakin ve inzivada bir hayat sürmeye başladı.
Tempolu şov döneminin ardından çeşitli yetenek yarışmalarında jüri üyesi olarak karşımıza çıkmaya başlayan Seyfi Dursunoğlu, her ne kadar eskisi gibi Huysuz Virjin karakteriyle karşımıza çıkmasa da bu programlardaki hazır cevap tavrı ve eğlenceli yanıtlarıyla seyirciyi yine güldürmeyi başarmıştı. Popstar Türkiye ve Benzemez Kimse Sana gibi jüri üyeliği yaptığı yetenek yarışmalarının yanı sıra bizzat kendisinin sunduğu Huysuz'la Dans Eder misin? programı da bulunuyor. Ayrıca usta sanatçı, Benzemez Kimse Sana programının finalinde son kez Huysuz Virjin olarak kanto yapmıştı.
2012 yılından sonra ekranlarda nadiren karşımıza çıkan Seyfi Dursunoğlu, bu süre boyunca konuk olarak katıldığı televizyon programlarında Çengelköy'deki evinde röportajlar vermiş, oldukça sakin bir hayat yaşadığını belirtmişti. Son yıllarda yalnızca bir tuvalet kağıdı markasının reklamlarında Huysuz Virjin olarak gördüğümüz Seyfi Dursunoğlu, neredeyse 50 yılı geride bıraktığı renkli sanat geçmişinin ardından oldukça sakin bir hayat yaşıyor.
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