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Huysuz Virjin'in son hali görenleri şok etti! Seyfi Dursunoğlu'ndan haber var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Ekranların en sıra dışı isimlerinden olan Seyfi Dursunoğlu, özellikle Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye'de kanto geleneğinin en önemli temsilcileri arasında yer almıştır. Siz de yıllardır ekranlardan uzak yaşayan usta sanatçının son halini merak ediyorsanız yazımızın devamında kendisiyle ilgili güncel detayları öğrenebilirsiniz.

Huysuz Virjin'in son hali görenleri şok etti! Seyfi Dursunoğlu'ndan haber var...

Abartılı makyajı ve kıyafetleri, bazen insanı şok eden kıvrak zekası ve cevaplarıyla Huysuz Virjin, öyle ya da böyle herkesin hayatına bir şekilde dahil olmayı başarmış özel bir karakter. Bu eğlenceli karaktere yıllarca hayat veren Seyfi Dursunoğlu ise matinelerden televizyon programlarına reklamlardan çeşitli şovlara kadar birçok alanda karşımıza çıktı. Peki, şu an kendisi ne yapıyor ve nerede yaşıyor? İşte cevapları...

KENDİSİNİ UZUN YILLAR TELEVİZYON PROGRAMLARINDA İZLEDİK

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Geçmişi 1970'li yıllara kadar uzanan Huysuz Virjin karakteri, aslında televizyon için yaratılmış bir karakter olmasa da tüm Türkiye onu ve haliyle yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu'nu, 90'lardaki Huysuz Show ile tanıdı.

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90'ların ortasından sonuna kadar adeta ülkemizde fırtınalar estiren Huysuz Show'dan önce Seyfi Dursunoğlu çeşitli fuarlarda, gazinolarda ve gece kulüplerinde bu karaktere hayat veriyordu. Zaman içinde ünü kulaktan kulağa yayılan bu özgün karakter, yıllar içinde tüm Türkiye'nin bildiği önemli bir figüre dönüştü.

HUYSUZ VİRJİN İÇİN RTÜK TARAFINDAN VERİLEN SANSÜR KARARI

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Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Show'un ardından ekranlarda eskisi kadar yer almamakla beraber 2007 yılına gelindiğinde özellikle bu renkli karakteri özleyenler için üzücü bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı, Huysuz Virjin'in yer aldığı televizyon programlarına ve diğer yayınlara RTÜK tarafından sansür baskısı yapıldığını belirterek artık kendisiyle özdeşleşmiş bu figür üzerinden ekranlarda görünmeyeceğini belirtti. Seyfi Dursunoğlu, bu gelişmenin ardından hem kırgınlığı hem de ilerleyen yaşı nedeniyle daha sakin ve inzivada bir hayat sürmeye başladı.

HUYSUZ VİRJİN'İN ARDINDAN JÜRİ ÜYELİĞİ DÖNEMİ

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Tempolu şov döneminin ardından çeşitli yetenek yarışmalarında jüri üyesi olarak karşımıza çıkmaya başlayan Seyfi Dursunoğlu, her ne kadar eskisi gibi Huysuz Virjin karakteriyle karşımıza çıkmasa da bu programlardaki hazır cevap tavrı ve eğlenceli yanıtlarıyla seyirciyi yine güldürmeyi başarmıştı. Popstar Türkiye ve Benzemez Kimse Sana gibi jüri üyeliği yaptığı yetenek yarışmalarının yanı sıra bizzat kendisinin sunduğu Huysuz'la Dans Eder misin? programı da bulunuyor. Ayrıca usta sanatçı, Benzemez Kimse Sana programının finalinde son kez Huysuz Virjin olarak kanto yapmıştı.

RENKLİ BİR DÜNYANIN ARDINDAN SAKİN BİR HAYAT

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2012 yılından sonra ekranlarda nadiren karşımıza çıkan Seyfi Dursunoğlu, bu süre boyunca konuk olarak katıldığı televizyon programlarında Çengelköy'deki evinde röportajlar vermiş, oldukça sakin bir hayat yaşadığını belirtmişti. Son yıllarda yalnızca bir tuvalet kağıdı markasının reklamlarında Huysuz Virjin olarak gördüğümüz Seyfi Dursunoğlu, neredeyse 50 yılı geride bıraktığı renkli sanat geçmişinin ardından oldukça sakin bir hayat yaşıyor.

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