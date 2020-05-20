Huysuz Virjin'in son hali görenleri şok etti! Seyfi Dursunoğlu'ndan haber var...

Abartılı makyajı ve kıyafetleri, bazen insanı şok eden kıvrak zekası ve cevaplarıyla Huysuz Virjin, öyle ya da böyle herkesin hayatına bir şekilde dahil olmayı başarmış özel bir karakter. Bu eğlenceli karaktere yıllarca hayat veren Seyfi Dursunoğlu ise matinelerden televizyon programlarına reklamlardan çeşitli şovlara kadar birçok alanda karşımıza çıktı. Peki, şu an kendisi ne yapıyor ve nerede yaşıyor? İşte cevapları...

KENDİSİNİ UZUN YILLAR TELEVİZYON PROGRAMLARINDA İZLEDİK

Geçmişi 1970'li yıllara kadar uzanan Huysuz Virjin karakteri, aslında televizyon için yaratılmış bir karakter olmasa da tüm Türkiye onu ve haliyle yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu'nu, 90'lardaki Huysuz Show ile tanıdı.

90'ların ortasından sonuna kadar adeta ülkemizde fırtınalar estiren Huysuz Show'dan önce Seyfi Dursunoğlu çeşitli fuarlarda, gazinolarda ve gece kulüplerinde bu karaktere hayat veriyordu. Zaman içinde ünü kulaktan kulağa yayılan bu özgün karakter, yıllar içinde tüm Türkiye'nin bildiği önemli bir figüre dönüştü.

HUYSUZ VİRJİN İÇİN RTÜK TARAFINDAN VERİLEN SANSÜR KARARI

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Show'un ardından ekranlarda eskisi kadar yer almamakla beraber 2007 yılına gelindiğinde özellikle bu renkli karakteri özleyenler için üzücü bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı, Huysuz Virjin'in yer aldığı televizyon programlarına ve diğer yayınlara RTÜK tarafından sansür baskısı yapıldığını belirterek artık kendisiyle özdeşleşmiş bu figür üzerinden ekranlarda görünmeyeceğini belirtti. Seyfi Dursunoğlu, bu gelişmenin ardından hem kırgınlığı hem de ilerleyen yaşı nedeniyle daha sakin ve inzivada bir hayat sürmeye başladı.