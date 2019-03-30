Mynet Trend

Huysuzlanan at, binicisini sırtından böyle attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca'nın kortej yürüyüşünün önünde giden atlardan biri, huysuzlanarak binicisini sırtından attı. Bu anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Millet İttifakı İYİ Parti Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, ilçede miting düzenledi.

Partililer miting alanına mehter takımı eşliğinde giderken, kortejin önündeki üç attan biri, yüksek ses nedeniyle huysuzlanıp şaha kalktı. Yan tarafta bulunan bir kişi, atın darbelerinden kurtulurken, ismi öğrenilemeyen binici atı kontrol etmekte zorlandı. Huysuzluğu yaklaşık 2 dakika süren at, biniciyi sırtından attı. Önce binici ardından at beton zemine düştü.

Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, binicinin sağlık durumunun iyi oluğu belirtildi.

(DHA)

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!
Kızı için iki kez bıcak altına yattı, 99 kilo verdi!Kızı için iki kez bıcak altına yattı, 99 kilo verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
at binicisi at Kahramanmaraş

En Çok Okunan Trend Haberler

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Beslediği sıradışı hayvan görenlere korku salıyor!

Beslediği sıradışı hayvan görenlere korku salıyor!

Kızı için iki kez bıcak altına yattı, 99 kilo verdi!

Kızı için iki kez bıcak altına yattı, 99 kilo verdi!

Evinde tonlarcasını biriktirdi: Bu gezegene ait olmayan taşlar!

Evinde tonlarcasını biriktirdi: Bu gezegene ait olmayan taşlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!

Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!

Kızı için iki kez bıcak altına yattı, 99 kilo verdi!

Kızı için iki kez bıcak altına yattı, 99 kilo verdi!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Yaya geçidindeki kadına araç böyle çarptı

Korkunç kaza! Taklalar attı

Evinde tonlarca taş biriktirdi!

Evinde tonlarcasını biriktirdi: Bu gezegene ait olmayan taşlar!

Beslediği sıradışı hayvan görenlere korku salıyor!

Beslediği sıradışı hayvan görenlere korku salıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.