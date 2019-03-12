Huzurlu bir hafta sonu adresi

Cumalıkızık Osmanlı'nın topraklarımızda ilk kurduğu köy. Bu hafta sonunu Osmanlı'dan bize miras kalan Bursa'nın Cumalıkızık köyünü ziyaret ettim. Uzun zamandır görüşmediğim kardeşlerimle de görüşünce keyifli bir hafta sonu gezisi oldu benim için. 2014 yılında Unesco listesine giren köyde tarihi doku iyi derecede korunmuş.

Bursa'dan aracı olmayanlar yolcu360’ın araç kiralama hizmetinden Bursa araç kiralama seçenekleri ile ulaşılabilir. Köy meydanına indiğimizde bizi karşılayan tezgâhlar ve yöresel ürünleri satan köylülere uğramadan geçmek olmaz tabii. Doğal köy usulü reçeller, salçalar, turşular, erişteler, tarhanalar, köy ekmekleri, el yapımı hediyelik eşyalar ve bir çok ürünlerle dolu tezgâhlara bakmadan geçemiyorsunuz.

Yamaç üzerine kurulu köyün hala Osmanlı mimarisini koruyabilmesi köyü tarihi açıdan daha da zenginleştirmiş.. Bu köyde en çok sevdiğim serpme köy kahvaltısı abartısız yer sofranıza ya da masanıza 15-20 çeşit arası kahvaltılık (tek tek saymak isterdim şimdi canınızı çektirmeyim ama mutlaka yolunuz düşerse uğramanızı öneririm) getiriyorlar. Kahvaltıdan sonra köyü keşfetmenin zamanı, evlerin arasından kaldırımsız dar ve taş sokaklarda yürümek çok keyifli olduğu kadar kalorinizi de yaktırmanıza yardımcı olacaktır.