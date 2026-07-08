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İstanbul'a yakın tatil rotası arayanlar dikkat! 22 kilometrelik sahil ziyaretçilerini bekliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Türkiye'nin tek parça halindeki en uzun sahillerinden biri olarak gösterilen yaklaşık 22 kilometrelik Yeniköy-Malkara-Kurşunlu sahil bandı, yaz sezonuna hazırlandı. Deniz, kum ve Türkiye'nin en büyük longoz (subasar) ormanlarından birini aynı noktada buluşturan bölge, doğaseverlerden kampçılara kadar her kesimden tatilcinin ilk tercihi olmaya başladı.

Gökçen Kökden

Marmara Denizi kıyısında yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki doğal sahil şeridiyle öne çıkan Karacabey sahili, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu kıyılarını kapsayan kesintisiz kumsalıyla dikkat çekiyor.

İstanbul a yakın tatil rotası arayanlar dikkat! 22 kilometrelik sahil ziyaretçilerini bekliyor 1

Uzun yıllardır "Türkiye'nin tek parça halindeki en uzun sahillerinden biri" olarak tanıtılan bölge, yalnızca uzun sahiliyle değil, hemen arkasında yer alan longoz ormanları sayesinde deniz ve doğayı bir arada sunmasıyla da farklılaşıyor. Yaz aylarında özellikle Bursa, İstanbul, Balıkesir ve çevre illerden yoğun ziyaretçi ağırlayan Karacabey sahili; kamp, karavan ve günübirlik tatil yapmak isteyenlerin de gözde rotaları arasında yer alıyor.

Bayram ve uzun tatil dönemlerinde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bölge, Marmara'nın en önemli doğal turizm destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Karacabey Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenlemeleri, mesire alanları, sahil düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte sahil bandı yeni sezona hazır hale getirildi. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

İstanbul a yakın tatil rotası arayanlar dikkat! 22 kilometrelik sahil ziyaretçilerini bekliyor 2

"Yeniköy sahil şeridimizi yaza hazırladık. Ancak eksik görülen noktalarda, çalışmalarımız hâlâ devam ediyor. Sadece sahil şeridinde değil, bulunduğumuz mesire alanında da çalışmalarımızın sonuna geldik. Yeniköy yaza hazır ve tatil için plan yapanları burada ağırlayabiliriz. Yeniköy sahil şeridimiz çok uzun olduğu için bu süreç biraz zaman aldı. Ancak artık sahilimizi düzenledik, mesire alanlarımızı düzenledik. Tatilcilerimizin huzuru ve refahı için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. İnşallah bundan sonra da tatilcilerimiz Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu sahillerinde gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilecekler. Burada vatandaşlarımız denizle buluşabilir, doğayla buluşabilir, longoz ekosistemini yakından görebilir. Hem denizi hem doğayı iç içe bulabilecekleri bir alan burası. Bu doğayı korurken aynı zamanda sahilimize yeni güzellikler de katıyoruz. Sahil bandında ve piknik alanlarında ziyaretçilerimiz birçok yenilikle karşılaşacak."

Sahil şeridindeki yapılaşma da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Karabatı, "Her geçen yıl turizm alanında büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle konaklama konusunda yapımı süren yaklaşık 400-500 bağımsız yapı bulunuyor. Bu da bölgedeki nüfusun ve tatilci sayısının her geçen yıl arttığını gösteriyor. İstanbul'a, Balıkesir'e ve bölge illerine yakın konumda olması da önemli bir tercih sebebi oluyor. Hem kaliteli hem de uygun maliyetli bir tatil imkânı sunuyoruz. Doğa ile denizi birlikte yaşayabileceğiniz güzel bir ortam Yeniköy sahil şeridi. Özellikle kampçılar ve karavancılar için doğayla iç içe bir alan. Tatil yapmak isteyenler için de önemli bir destinasyon. Burası Türkiye'nin üçüncü büyük sahillerinden biri. Vatandaşlarımızın ve turizmcilerin buraya ilgisi her geçen gün artıyor. Bu güzelliği herkesin gelip yerinde görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi tatil
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