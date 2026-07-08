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Beştepedeki liderler yemeğine Ahmet Kaya'nın o şarkısı damga vurdu

NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki resmi yemeklerde dünya liderlerine Türk mutfağından özel lezzetler sunuldu. İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump dana kaburga tandır ve beğendiyi çok beğenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Urla sakız enginarını övdü. Gecede çalınan müzikler de dikkat çekti.

Beştepedeki liderler yemeğine Ahmet Kaya'nın o şarkısı damga vurdu
Nilgün Arabacı

NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi davetlerde Türk mutfağı, dünya liderlerinden tam not aldı. Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün aktardığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın dana kaburga tandır ve beğendiyi çok beğendiği, hatta yemeğin tarifini Beyaz Saray menüsüne ekletmek için istediği öne sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin ise Urla sakız enginarı ile Tokat asma soslu salatayı tercih ettiği belirtilirken, İspanya Başbakanı Pedro Sánchezin süt kaymaklı ve Antep fıstıklı tatlıyı beğendiği ifade edildi.

Beştepedeki liderler yemeğine Ahmet Kaya nın o şarkısı damga vurdu 1

Michelin yıldızlı şef Osman Sezener tarafından hazırlanan menülerin, hem Çankaya Köşkü'nde hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi programlarda konuklara sunulduğu aktarıldı.

Beştepedeki liderler yemeğine Ahmet Kaya nın o şarkısı damga vurdu 2

Gecede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlerin karşılanması sırasında Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" eserinin enstrümantal düzenlemesinin çalınması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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