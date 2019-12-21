HyperX, Yeni Tenkeyless RGB Mekanik Oyuncu Klavyesini Piyasaya Sürüyor

Alloy Origins Core, tenkeyless düzeniyle masaüstü alanını genişletmeyi hedefliyor. Klavye, aydınlatma efektleriyle RGB tuşlara ve beş parlaklık seviyesine sahip. Alloy Origins Core'da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C - USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.

Klavyede bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor.

HyperX NGENUITY yazılımı ile gelen Alloy Origins Core, gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor. Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet klavye profilini dahili belleğe kaydedebiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.

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