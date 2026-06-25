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Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu

Suudi Arabistan’ın Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, İslam tarihine ışık tutacak önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu

Suudi Arabistan’da Kur’an ayetlerinin yer aldığı Hz. Osman dönemi öncesine ait buluntular keşfedildi.

Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu 1

1700’DEN FAZLA KAYA YAZITI KEŞFEDİLDİ

Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında, Hazreti Osman öncesi döneme tarihlenen Kur’an ayetlerini içeren yazıtların da yer aldığı 1700’den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun keşfedildiğini açıkladı.

Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu 2

Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu 3

Uzmanlar, buluntuların erken İslam döneminin kültürel ve tarihi mirasının anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu 4

Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan arkeolojik kazı kuran
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