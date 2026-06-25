Hz. Osman dönemi öncesine ait: Taşlara kazınmış kuran ayetleri bulundu

Suudi Arabistan’da Kur’an ayetlerinin yer aldığı Hz. Osman dönemi öncesine ait buluntular keşfedildi.
Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında, Hazreti Osman öncesi döneme tarihlenen Kur’an ayetlerini içeren yazıtların da yer aldığı 1700’den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun keşfedildiğini açıkladı.
Uzmanlar, buluntuların erken İslam döneminin kültürel ve tarihi mirasının anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
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