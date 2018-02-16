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İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Begüm'ün vedası gözyaşlarına boğdu!

DİZİ HABERLERİ  | 16.02.2018 07:41 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her cuma akşamı Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyenleri duygulandırdı. Begüm'ün hastalığının beynine sıçradığını öğrenen Faruk ve Esma Hanım soluğu hemen onun yanında yer alıyor. Fakat Begüm son anlarını oğlu ile geçirmek istiyor. Oğluna hitaben söylediği sözler ise gözyaşlarına boğdu. İşte İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı...

İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Begüm'ün vedası gözyaşlarına boğdu!

İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanına Begüm'ün oğlu Emir'e söylediği sözler damga vurdu. İstanbullu yeni bölüm fragmanında Süreyya, Faruk'a Begüm'ün hastalığının beynine sıçradığını söylüyor. Faruk, bu durum karşısında hemen yanına gidip ona destek olmak istiyor. Fakat Begüm, son günlerini mutlu bir şekilde oğlu ile geçirmek istiyor. Fragmanda oğluna söylediği sözler ise izleyenleri ağlattı. İşte İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölümde Begüm'ün vedası izleyenleri ağlatacak. İstanbullu Gelin 37. bölümde Süreyya, Begüm'ün hastalığının beyine kadar ilerlediğini ve son günlerini yaşadığını söylüyor. Bu durumu öğrenen Faruk ve Esma Hanım seferber oluyorlar. Ama Begüm'ün tek isteği son günlerini oğlu ile doyasıya yaşamak. Begüm'ün Emir'e söylediği son sözler ise derinden etkiledi. Begüm "Ne kadar gülersen, ne kadar yaşarsan, ne kadar iyi olursan ben o kadar iyi uyurum. Seni çok, çok ama çok seviyorum" diyerek veda ediyor.



İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Süreyya, Begüm'ün itirafı karşısında şok oluyor. Geçtiğimiz bölümlerde Begüm, yapılan tetkikler sonrasında fazla bir ömrü kalmadığını öğrenmişti. Bu günlerini oğlu ile geçirmek isteyen Begüm, Süreyya'nın bir gece onu istemesi ile sinirlendi. Bu tepki karşısında Süreyya Begüm'e sinirleniyor. Ama neden izin vermediğini öğrenmesi ile gözyaşlarına boğuluyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...



İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eriyor! Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlanır.

Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirir. Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak veriyor. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.

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