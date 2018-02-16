İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Begüm'ün vedası gözyaşlarına boğdu!

İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanına Begüm'ün oğlu Emir'e söylediği sözler damga vurdu. İstanbullu yeni bölüm fragmanında Süreyya, Faruk'a Begüm'ün hastalığının beynine sıçradığını söylüyor. Faruk, bu durum karşısında hemen yanına gidip ona destek olmak istiyor. Fakat Begüm, son günlerini mutlu bir şekilde oğlu ile geçirmek istiyor. Fragmanda oğluna söylediği sözler ise izleyenleri ağlattı. İşte İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölümde Begüm'ün vedası izleyenleri ağlatacak. İstanbullu Gelin 37. bölümde Süreyya, Begüm'ün hastalığının beyine kadar ilerlediğini ve son günlerini yaşadığını söylüyor. Bu durumu öğrenen Faruk ve Esma Hanım seferber oluyorlar. Ama Begüm'ün tek isteği son günlerini oğlu ile doyasıya yaşamak. Begüm'ün Emir'e söylediği son sözler ise derinden etkiledi. Begüm "Ne kadar gülersen, ne kadar yaşarsan, ne kadar iyi olursan ben o kadar iyi uyurum. Seni çok, çok ama çok seviyorum" diyerek veda ediyor.





İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI