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Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu

FUTBOL HABERLERİ  | 02.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a karşı oynamasının kendisi ve ailesi için çok şey ifade ettiğini belirtti. İstanbul'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İskoç ekibi, kariyerinde Viitorul Constanta, Fiorentina ve Genk formalarını giyen Hagi ile mayıs ayında uzun süreli sözleşme imzalamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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