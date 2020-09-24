Ianis Hagi: "Galatasaray maçı duygusal olmaz"

Galatasaray'ın Hajduk Split'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olma ihtimali olan Rangers'ta oynayan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi açıklamalarda bulundu.
Babasının efsane olduğu bir takımda oynamanın duygusal bir etki yaratıp yaratmayacağı sorulan Hagi, böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Genç oyuncu, "Galatasaray maçının duygusal olup olmayacağını düşünmüyorum. Öncelikli maçımızı kazanıp, daha sonra lig maçımıza odaklanmalıyız. Sonraki turda ne olacağına bakacağız. Genç bir oyuncu olarak, en üst seviyede oynamak isteyen bir futbolcu olarak amacım Rangers ile gruplarda mücadele vermek. Benim amacım tam olarak budur. Avrupa maçları büyük olur, bunu da Rangers ile yaşadım. Aynı duyguları bu sene tekrar yaşamak istiyorum." dedi.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers, deplasmanda Willem ile karşı karşıya gelecek.
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