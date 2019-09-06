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İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.09.2019 20:23 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İSMEK’lerin kapatılacağı iddialarını sosyal medyadan paylaştığı mesajla yalanladı. Ongun “20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır” dedi.

İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İSMEK’lerin kapanacağı iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Ongun iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğunu belirterek “ 20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
murat ongun İSMEK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü

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