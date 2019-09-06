İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İSMEK’lerin kapanacağı iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İSMEK'lerin kapanacağı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. 20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 6, 2019

Ongun iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğunu belirterek “ 20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır” dedi.

