İBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildi

Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için "CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Sarıyer'den bir grup, ilçenin mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi kararına tepki gösterdi.

Gruptakiler, salonda, "Sarıyer halkının iradesi gasbedilemez", "Şükrü Genç olmadan Sarıyer olmaz", "Seninleyiz Şükrü Başkan" ve "Sarıyer'in Başkanı var" pankartları açtı.

Diğer partililer ise bu gruba tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, bugün İstanbulluların karşısına tam kadro çıktıklarını söyledi.

Salonda yuhalama seslerinin yükselmesine ve Sarıyerli grubun tepkisine değinen İmamoğlu, CHP Parti Meclisi'nde dün belirlenen adaylıklarla ilgili farklı düşüncede olan bir grubun tepki gösterdiğini belirtti.

İmamoğlu, "Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Burada bulunan ortamda, onlara açılan yerde görüyorsunuz bizim demokrasi anlayışımızda gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikrini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.

CHP'de siyaset yapmaya 2008 yılında karar verip partiye üye olduğunu anlatan İmamoğlu, Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu, partisinin bunu uygun görmediğini ve başka bir kişinin aday gösterildiğini hatırlattı.

"OTURUN, BENİ DİNLEYİN, ONDAN SONRA ORADA TABELALARINIZI YİNE KALDIRIN"

Bu sırada grubun slogan atması üzerine İmamoğlu, "Sevgili arkadaşlar, orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'a (Şükrü Genç) ayıp ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Oturun, beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı yine kaldırın." diye konuştu.

Konuşmasına devam eden İmamoğlu, daha sonra Beylikdüzü'nde o dönem seçilen adayın yanında durduğunu ve seçimi kaybettiklerini anlattı.

İmamoğlu, sonraki dönemlerde ilçe başkanı olduğunu, ardından Beylikdüzü'ne başkan seçildiğini dile getirerek, daha sonrasında İBB Başkanı olduğunu anımsattı.

CHP'de dün görev tayinleri yapıldığına dikkati çeken İmamoğlu, "Duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum ama burası Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsüdür. Bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir. Lütfen ben ve benden sonra çıkacak herkesin aynı saygıyla karşılanmasını bütün katılımcılardan diliyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, kaybedecek bir dakikalarının ve boşa harcayacak enerjilerinin olmadığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu ilk yerel seçiminde çok çok önemli bir sınavımız var, önemli bir misyonumuz var. 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini, İstanbul'da ve Türkiye'de daha ileri taşıyacağız. Hedefimiz büyük. Yerel siyasetin, yerel demokrasisinin, evrensel standartlarının yeniden belirlenmesine model olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASI SIRASINDA GRUP SALONU TERK ETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşması sırasında dışarı çıkan Sarıyerli gruba bazı partililer tepki gösterdi.

Bazı partililer, provokatörlükle suçladıkları grup üyelerine el işaretleri yaparak, salonu terk etmelerini istedi.

Dışarıya çıkan grupta yer alan Naide Özbek, basın mensuplarına, şu anki Sarıyer Belediye Başkanı Genç'in üç dönem oyunu artırdığını, fakat bu dönem aday gösterilmediğini söyledi.

CHP üyeliğini sonlandıracağını ifade eden Özbek, İstanbul'da ve Sarıyer'de CHP'ye oy vermeyeceğini kaydetti.

"İMAMOĞLU, 'DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZ' DİYOR YA BİZE DARBE YAPTI"

Grupta yer alan Yalçın Kara ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, "başarılı belediye başkanlarının görevine devam edeceği" yönünde açıklamalar yaptığını, fakat başarılı olan Şükrü Genç'in aday gösterilmediğini dile getirdi.

İlçedeki 16 aday adayı için anket yapıldığını hatırlatan Kara, "(CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı) Oktay Aksu, maalesef bu anketlerin hiçbirinde çıkmadı, şaka gibi... İmamoğlu, 'demokrasi kültürümüz' diyor ya bize darbe yaptı. Şu anda biz geldik burada normal protesto hakkımızı kullandık. Bizi sözlü olarak linç etmeye çalışanlar oldu. Hepimiz CHP'liyiz. Bu onların ayıbı, bizim şerefimizdir." sözlerini sarf etti.

Fatma Akalın da parti üyeliğinden topluca istifa edeceklerini bildirdi.

