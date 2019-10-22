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İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 22.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 144 milyon 205 bin TL değerindeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak.

MUHAMMEN BEDELİ 144 MİLYON 205 BİN TL

Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi yakınında yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ibb Beşiktaş ihale arazi satış

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yapma eko sende mi satmaya başladın hani siz farklıydınız
Ekrem başkanim neler oluyor
Yeşil alan bırakın
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