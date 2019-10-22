İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak.
MUHAMMEN BEDELİ 144 MİLYON 205 BİN TL
Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi yakınında yer alıyor.
Kaynak: DHA
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