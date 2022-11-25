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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar?

25.11.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere burs desteği sağlıyor. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise İBB burs başvuru sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar?

İBB'nin üniversiteli öğrencilere sağladığı burs imkanları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İBB tarafından 75 bin üniversiteli öğrenciye destek verilecek. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapıldığında, güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar?

İBB BURSU NE KADAR?

İBB burslarında tam 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek verilecek.

İBB BURS SONUÇ SORGULAMA

İBB burs sonuçları İBB'nin, 'https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden duyurulacak.

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