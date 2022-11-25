İBB'nin üniversiteli öğrencilere sağladığı burs imkanları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İBB tarafından 75 bin üniversiteli öğrenciye destek verilecek. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapıldığında, güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB burslarında tam 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek verilecek.

İBB BURS SONUÇ SORGULAMA

İBB burs sonuçları İBB'nin, 'https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden duyurulacak.



