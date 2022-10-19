İBB burs başvuruları bilindiği üzere 16 Ekim'de sona erdi. Başvurusu kabul edilen adaylara karşılıksız 4 bin 500 TL destek sağlanacak. Başvurunun kabul edilmesi için başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekiyor. Peki İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? 2022 İBB burs başvuru sorgulama ekranı...

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB başvurularının açıklanmasının ardından burslar hesaplara yatacak. Ancak İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

İBB burs sonuçları İBB'nin, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden açıklanacak.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak (açıköğretim kabul edilmiyor),

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde veya vakıf veya özel üniversitelerde %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.



