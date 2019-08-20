İBB'deki ihalelerde yeni dönem! O isim değiştirildi

İBB, İstanbul Müftülüğü ile önceki yıllarda yapılan protokol gereğince, Sultanlar tarafından yaptırılan ve selatin camileri olarak adlandırılan camilerin güvenlik, temizlik ve bakım hizmetlerini üstlenmişti. Söz konusu hizmet, önceki yıllarda 'temizlik hizmeti alımı' adı altında yapılırken geçen yıl, 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi' şeklinde düzenlenmişti.

Geçen yıl yapılan ihalenin süresi 30 eylülde dolacak. İBB, 9 Ağustos 2019 tarihinde ihalenin yenilenmesine onay verdi. Ancak ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alım İşi' olara değiştirildi. Her iki ihalenin şartnamesinde yer alan ve ihaleye konu camilerin listesi aynı olmakla birlikte, ihalenin adına 'turistik' kelimesinin eklenmesi dikkat çekti. Söz konusu camilerin ibadete hazır halde bulundurulmasını kapsayan ihale 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

İBB’nin ilk yaptığı protokolde cami sayısı 22 idi. Daha sonraki yıllarda cami sayı 35’e, son iki yılda da 39’a çıktı.