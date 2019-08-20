Mynet Trend

İBB'deki ihalelerde yeni dönem! O isim değiştirildi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi, açmaya başladığı ihalelerin adlarına da yeni yaklaşımlar getirmeye başladı. Geçen yıl 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' adı altında açılan ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' olarak değiştirildi. Her iki ihalede yer alan camiler listesi ise aynı.

İBB'deki ihalelerde yeni dönem! O isim değiştirildi

İBB, İstanbul Müftülüğü ile önceki yıllarda yapılan protokol gereğince, Sultanlar tarafından yaptırılan ve selatin camileri olarak adlandırılan camilerin güvenlik, temizlik ve bakım hizmetlerini üstlenmişti. Söz konusu hizmet, önceki yıllarda 'temizlik hizmeti alımı' adı altında yapılırken geçen yıl, 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi' şeklinde düzenlenmişti.

Geçen yıl yapılan ihalenin süresi 30 eylülde dolacak. İBB, 9 Ağustos 2019 tarihinde ihalenin yenilenmesine onay verdi. Ancak ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alım İşi' olara değiştirildi. Her iki ihalenin şartnamesinde yer alan ve ihaleye konu camilerin listesi aynı olmakla birlikte, ihalenin adına 'turistik' kelimesinin eklenmesi dikkat çekti. Söz konusu camilerin ibadete hazır halde bulundurulmasını kapsayan ihale 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

İBB’nin ilk yaptığı protokolde cami sayısı 22 idi. Daha sonraki yıllarda cami sayı 35’e, son iki yılda da 39’a çıktı.

ibbnin-camilerle-ilgili-ihalesinde-selatin-kalkti-turistik-geldi_3233_dhaphoto1

SELATİN CAMİLERİ

Osmanlı sultanlarının, genellikle kendi paralarıyla yaptırdıkları camilere Selatin (Sultan) camileri deniyor. Bursa'daki Ulu Camii ve Yeşil Camii ilk Selatin camii olarak kabul edilir. İstanbul'daki ilk Selatin camii Fatih Camii kabul edilir. Özgün halini koruyan en eski selatin camii ise Beyazıt Camiidir. Selatin camilerinin yapımına devlet katkıda bulunmaz sadece padişahın kişisel serveti ile yaptırılırdı. Bu geleneğin 18. Yüzyıla kadar tek istisnası Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii. Gelenek 18. Yüzyıldan sonra terk edildi.

(DHA)

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
Ayıyı kovanlardan uzaklaştıramayınca bakın ne yaptıAyıyı kovanlardan uzaklaştıramayınca bakın ne yaptı
Otomobilin değeri 5 bin lira, yediği ceza ise...Otomobilin değeri 5 bin lira, yediği ceza ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibb ibb ihale cami ihalesi restorasyon ihalesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

'Astıma iyi geliyor' diyerek kandırdılar! Gözyaşlarına boğuldu

'Astıma iyi geliyor' diyerek kandırdılar! Gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da gülümseten olay! Ayıyı kovanlardan uzaklaştıramayınca bal testine soktu

Ayıyı kovanlardan uzaklaştıramayınca bakın ne yaptı

5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza

Otomobilin değeri 5 bin lira, yediği ceza ise...

Kamıştan tekne İstanbul Boğazı'ndan geçti

Antik dönemden esinlenerek kamışla yapıldı! 3 bin km yol gidecek

Hayrete düşüren olay! 'Şifalı' diyerek insanlara kanını içirmiş

Hayrete düşüren olay! İnsanlara kanını içirmiş

Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür: Tezahürat beni çok onurlandırdı

Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.