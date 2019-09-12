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İBB'den çifte müjde! 1 yıl daha indirimli olacak, ücretli öğretmenler de yararlanacak

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yükseköğretin Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanamamış öğrencilerin, bir yıl daha indirimli ulaşım kartı kullanmasına karar verdi. Kararda ayrıca ücretli öğretmenlik yapanların da indirimli ulaşım kartı alması karara bağlandı.

İBB'den çifte müjde! 1 yıl daha indirimli olacak, ücretli öğretmenler de yararlanacak

İBB' Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunu yaptı. İBB Meclis oturumuna, AK Partili Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlık etti. İBB Meclisi, AK Parti grubu tarafından teklif edilen, liseden mezun olup da YKS sonucuna göre bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin kartlarının süresinin 1 yıl daha uzatılmasını görüştü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre söz konusu öğrenciler ulaşım kartlarını 40 lira karşılığında 200 geçiş olarak uzatabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden, ücretli öğretmenlik yapanların da yararlanmasına karar verildi.

İBB Meclis toplantısında alınan bir diğer karara göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adı, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı olarak değiştirildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca başkanlığa bağlı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü kurulması da kararlaştırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ibb indirimli ulaşım İETT indirimli öğrenci kartı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadar güzel şeyler yapılabiliyordu da ak parti yıllardır hakkımızı neden yedi.Cemaatlere para akışı kesildi halka döndürüldü.Ak parti misyonunu tamamladı artık.
yksyi kazanamamış öğrencileri düşünmeleri çok güzel olmuş, etüt merkezine gidip gelmek için tam parası ödemek psikolojik açıdan çok büyük yük.
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