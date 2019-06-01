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İBB'den köprü geçişleri için yeni karar! 22 yıllık yasak kalktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da Bağaz Köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Alınan kararla birlikte 22 yıllık yasak kaldırarak yolcu taşıyan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı minibüs ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesine izin verildi.

İBB'den köprü geçişleri için yeni karar! 22 yıllık yasak kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti.

Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.

Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek.

Yavuz Sultan Selim köprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Doblo tipi araçların geçememesi tamamen saçmalıktı. şimdi bunlar saçmalığı bitirmeyi hizmet olarak yutturur millete
Doğru bir karar olmuş. Osmangazi köprüsündede geçiş ücretinin makul seviyelere çekilmesini bekliyoruz. 100 TL köprü + otoyol ücreti çok fazla.
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