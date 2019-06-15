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İBB’den 'makam aracı' açıklaması

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HABER  | 15.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “makam aracı” iddialarına yanıt verdi. İBB'den yapılan açıklamada, “Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araçlar” denilerek görseller paylaşıldı.

İBB’den 'makam aracı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümü ve 16 milyona yakın nüfusa sahip dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm uygulamalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimlerinden zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına kadar birçok farklı alandaki hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için kullandığı araçları paylaştı. Kiralık araçlar kişisel değil, İstanbul’a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılmaktadır.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi ibb makam aracı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
YALANCI DÜZENBAZ imamınoğlu....yarın akşamı sabırsızlıkla bekliyorum bi sağ bi sol OSMANLI TOKATI yiyecek binaliden....ismail bile verdiği aralarla kurtaramayacak...
koyun
meeeeee
peki ya diğerleri nerede bindiğiniz lüx audi bmw mercedesler
bu araçları kastedilmediği kesin insanların akıllarıyla hala dalga geciyorlar indanlar makam araçlarını yollarda görüyor bunların hizmet atacı olduğunu 5 yaşındaki çoçukta algılıyaliyor binek olan canları genelde film olan raçlar nerde onları yayınlayın sayılarıyla birlikte nerden kiralandıklarınıda tabi insanlar uyandı
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