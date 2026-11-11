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Hurda diye almışdı, Fabergé yumurtası çıktı! Değeri 1 milyar 300 bin TL

ABD'nin Orta Batı bölgesinde hurda metal ticareti yapan bir kişi, antika pazarından yaklaşık 14 bin dolara küçük bir altın yumurta satın aldı. Amacı, yumurtayı eriterek içindeki altından kazanç sağlamaktı. Ancak alıcı bulamayınca evinde tuttuğu eşyanın dünyanın en değerli tarihi hazinelerinden biri olduğunu öğrendi.

Hurda diye almışdı, Fabergé yumurtası çıktı! Değeri 1 milyar 300 bin TL
Çiğdem Berfin Sevinç

1887 yılında Rus kraliyet ailesi için hazırlanan ve yıllardır kayıp olduğu düşünülen Fabergé yumurtası, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Değeri yaklaşık 20 milyon sterlin olarak tahmin edilen eser, tarihiyle de dikkat çekti.

RUS ÇARI EŞİNE HEDİYE ETMİŞTİ

Söz konusu eser, Üçüncü İmparatorluk Fabergé Paskalya Yumurtası olarak biliniyor. Rus kuyumcu Peter Carl Fabergé'nin atölyesinde hazırlanan yumurta, 1887 yılında Çar III. Aleksandr tarafından eşi İmparatoriçe Maria Feodorovna'ya Paskalya hediyesi olarak verildi.

Altından yapılan yumurtanın içinden, menteşeli bir mekanizmaya yerleştirilmiş küçük bir Vacheron Constantin saat çıkıyor. Eser, altın yapraklar ve elmaslarla süslenmiş özel bir kaide üzerinde duruyor.

YILLARCA KAYIP OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

1917 yılındaki Şubat Devrimi'nin ardından Rus kraliyet ailesinin eşyaları geçici hükümetin kontrolüne geçti. Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesinden sonra da devletin elinde kalan yumurtanın 1922 yılında hükümet kayıtlarında bulunduğu biliniyordu. Ancak bu tarihten sonra eserin izine rastlanamadı.

Hurda diye almışdı, Fabergé yumurtası çıktı! Değeri 1 milyar 300 bin TL 1

Yıllar boyunca yumurtanın eritilerek altına dönüştürülmüş olabileceği düşünüldü. Araştırmacıların 1964 tarihli bir müzayede kataloğunda benzer bir esere rastlaması ise önemli bir ipucu oldu. 2011 yılında yayımlanan bir gazete haberi de yumurtanın hâlâ hayatta olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

FOTOĞRAFLARINI GÖRÜNCE LONDRA'YA GİTTİ

Altın yumurtayı yıllar önce satın alan ABD'li hurda metal satıcısı, gazete haberini okuduktan sonra evindeki eşyanın kayıp Fabergé eseri olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine yumurtanın fotoğrafları ve belgeleriyle Londra'daki Wartski mücevher ve antika mağazasına gitti.

Fabergé uzmanı Kieran McCarthy, ilk incelemenin ardından eseri bizzat görmek için ABD'ye gitti. Yapılan incelemeler sonucunda yumurtanın kayıp Üçüncü İmparatorluk Fabergé Yumurtası olduğu doğrulandı.

20 MİLYON STERLİN DEĞER BİÇİLDİ

Wartski, yumurtayı satın alarak daha sonra ismi açıklanmayan özel bir koleksiyoncuya sattı. Satış bedeli kamuoyuyla paylaşılmadı ancak eserin değerinin yaklaşık 20 milyon sterlin olduğu tahmin edildi.

Yeni sahibi, tarihi eserin 14-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Wartski'nin Londra'daki mağazasında sergilenmesine izin verdi. Böylece yıllarca kayıp olduğu düşünülen Fabergé yumurtası, uzun bir aradan sonra ilk kez yeniden halkın karşısına çıktı.

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