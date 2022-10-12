İBB Meclisi'nde ''Antik Roma Hipodromu Projesi'' tartışıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sultanahmet'te hayata geçirmeyi planladığı ''Antik Roma Hipodromu Projesi'', İBB Meclisinde tartışıldı.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB'nin ''Antik Roma Hipodromu Projesi'' gündeme geldi.

Soru önergesi vermek üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi İsmail Karabiber, İstanbul'un 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip tarihi bir şehir olduğunu söyledi.

Şehrin, 569 yıldır bir Türk-İslam şehri olduğunu vurgulayan Karabiber, İstanbul'un aynı zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, medeniyetlerin beşiği olduğunu kaydetti.

Karabiber, bu yüzden şehrin her bir katmanının bir medeniyetin izlerini taşıdığını, bu medeniyetlerden birinin de Türk-İslam medeniyeti olduğunu belirtti.

Sultanahmet Meydanı'nın Osmanlı'daki adının ''At Meydanı'' olduğunu dile getiren Karabiber, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın duyurusunu yaptığı ve aralarında Sultanahmet Camisi, İbrahim Paşa Sarayı, Sultanahmet Türbesi ve Alman Çeşmesi'nin de olduğu çok sayıda tarihi yapıya zarar verme pahasına hazırlanan projenin danışmanlığını ise Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'kör bir ideolojik saplantı' olarak yaftalayan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden Bizans Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Engin Akyürek'in yaptığı belirtilmiştir." diye konuştu.

CHP'li İBB'nin bu çalışmasıyla ne yapmak istediğini soran Karabiber, "Eğer sırf camiye çevrilen Ayasofya'nın karşısında bir Bizans eserini ortaya çıkarmak için bu işe girişiyorsa, bu şovenist ve rövanşist bir yaklaşım olur. Yüzlerce yıldır kapatılmış ve üzerinde yeni medeniyetin yeni yapı silsilesinin inşa edildiği bir durumda salt bir tarafa bir eserin açığa çıkarılması meselesi politik ve siyasi bir tartışmanın fitilini ateşlemektir. Kültürel savaş alanı açmak olan bu proje, 1964 Venedik Şartı'na da aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu çalışmanın turizme dönük bir çalışma olduğunu söyledi.

Meclis 1. Başkanvekili Okul, bölgenin ''dünya mirası'' olarak kabul edildiğini, burada yapılacak çalışmaların turizme dönük olmayacağını, buradaki tarihe hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Okul, "Bir şey yapılacaksa bu turizmle bence birebir ilişkili olmamalı. Bu konu tamamen tarihsel. Çok hassas bir yer çünkü. Dediğiniz gibi geçmişten gelen birçok medeniyet var. Bizim kendi medeniyetimizin orada birçok eseri var. Bunlar da bizim göz bebeğimiz. Hep beraber sahip çıkacağımız bir yer." dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da hipodromun Roma medeniyetinin sembolik mekanlarından olduğunu, hipodromun yapılması durumunda bölgedeki tarihi eserlerin yıkılması gerektiğini ve bunu da kimsenin istemediğini belirtti.

İBB'nin hipodrom için fetihten önce İstanbul'un resmedildiği bir tanıtım filmi çektiğini ve bu filmden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Bu bölgede atacağımız adımların tarihi arka planda neyi ifade ettiği, şehir kimliği, İstanbul'un gerçek, hakiki kimliğiyle ne kadar sorunlu olan, hassas konular varsa bu konuda biraz daha hassasiyet göstererek ifade etmek gerekir." diye konuştu.

Yıllar sonra Beyazıt Meydanı'ndaki çalışmanın bitirildiğini hatırlatan Türkyılmaz, taşlardan dolayı insanların yürüyemeyeceğini, taşların değiştirilmesi gerektiğini, hipodrom meselesinin ise fantezi olduğunu söyledi.

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

- AK Partili Uslu'dan Atatürk Kitaplığı'na ilişkin soru önergesi

AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İstanbul’un ilk belediye kütüphanesi olan Atatürk Kitaplığı'nın, 2014'te "Hiç kapanmayan kütüphane" mottosuyla 7 gün 24 saat çalışır hale geldiğini söyledi.

İBB yönetiminin göreve gelir gelmez kütüphane müdürünü görevden alarak Mezarlıklar Müdürlüğüne sürdüğünü söyleyen Uslu, "İBB, Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilere kapatıldığını, artık sadece araştırmacıların kullanabileceğini duyurdu. Bunun üzerine pek çok öğrenci farklı kanallardan bize ulaşarak şikayette bulundu. Bu durum sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı." dedi.

Uslu, İBB yönetiminin, gençlerin itirazlarına kulak verip Atatürk Kitaplığı'nı tekrar öğrencilerin kullanımına açıp açmayacağını sordu.

Bu konuda söz alan CHP Grup Sözcüsü Balyalı, Atatürk Kitaplığı'nın İstanbul'un önemli yerlerinden ve çok değerli bir kitaplık olduğunu belirterek, "Orada idare, araştırmacıların önünü açabilmek için yeni bir uygulama denedi. Bakarız, olmadıysa tekrar eski haline dönülür. Memnuniyetsizlik varsa mutlaka bu konuda biz de müdahil oluruz. Eski haline dönmesi için seferber oluruz." dedi.

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Pankart tartışması yaşandı

İYİ Partili Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'ın gündem dışı konuşma yapmak üzere dezenformasyon yasasına ilişkin pankartla kürsüye çıkması üzerine tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, meclisin fikir söyleme yeri olduğunu ama şov yapma yeri olmadığını ifade ederek, pankartın kaldırılmasını talep etti.

Meclis 1. Başkanvekili Okul da pankartla konuşma yapmanın teamüllere aykırı olduğunu vurgulayarak, pankartın kaldırılmasını istedi.

Yıldız'ın pankartı kaldırmak istememesi üzerine yaşanan tartışma nedeniyle meclise kısa bir ara verildi. Aranın ardından Yıldız, pankart olmadan konuşmasını gerçekleştirdi.

