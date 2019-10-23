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İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen oldu

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KÜLTÜR SANAT  | 23.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen oldu

Afife Jale, Time Out ve Peter Brook Empty Space ödüllerinin de sahibi olan Ergen, 30 yılı aşkın süredir sanat hayatına Londra’da devam ediyordu.

2015’ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüten Süha Uygur, geçtiğimiz günlerde görevinden alınmıştı.

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MEHMET ERGEN KİMDİR?

Bilsak'ta bir yıl süreyle aldığı tiyatro eğitiminin ardından 1988'de Londra'ya giderek, orada tiyatroya başlayan Ergen, oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

Southwark Playhouse’da ve Hoxton Hall’de genel sanat yonetmenliği, danışmanlık, Royal Court Theatre’da metin danışmanlığı, Paddington Arts’da Gençlik Tiyatrosu yönetmenliği, Battersea Arts Centre’da yapımcılık gibi görevlerde bulundu.

2000 yılında Londra'da Arcola Theatre'ı kurdu, genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

(DHA)

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